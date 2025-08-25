NCW Action On Nikki Bhati Dowry Murder Case Ask For Report In 3 Days तीन दिन में रिपोर्ट दीजिए; निक्की भाटी दहेज हत्याकांड पर NCW का ऐक्शन, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNCW Action On Nikki Bhati Dowry Murder Case Ask For Report In 3 Days

तीन दिन में रिपोर्ट दीजिए; निक्की भाटी दहेज हत्याकांड पर NCW का ऐक्शन

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने ग्रेटर नोएडा में दहेज की मांग को लेकर 26 साल की निक्की भाटी को जिंदा जलाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

Aditi Sharma लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 04:29 PM
share Share
Follow Us on
तीन दिन में रिपोर्ट दीजिए; निक्की भाटी दहेज हत्याकांड पर NCW का ऐक्शन

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने ग्रेटर नोएडा में दहेज की मांग को लेकर 26 साल की निक्की भाटी को जिंदा जलाने की घटना को गंभीरता से लेते हुए इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। रविवार को जारी एक बयान में, एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी, कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई और मामले की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पीड़िता के परिवार के सदस्यों और गवाहों के लिए सुरक्षा की भी मांग की। डीजीपी को तीन दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।

पुलिस के अनुसार, अब तक निक्की के पति विपिन भाटी, उसके माता-पिता सतवीर और दया, तथा भाई रोहित को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि विपिन को शनिवार को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जब उसे सबूत जुटाने के लिए ले जाया जा रहा था, तब वह पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश के दौरान पैर में गोली लगने से घायल हो गया।

कासना थाने में 22 अगस्त को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, निक्की को कथित रूप से ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया गया। निक्की की बड़ी बहन कंचन आरोपी रोहित की पत्नी है। उसने घटना के वीडियो बनाए, जिनमें निक्की को बालों से घसीटते हुए और फिर आग की लपटों में घिरी हुई देखा जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी आए हैं।

पुलिस ने बताया कि गंभीर रूप से जल चुकी निक्की को दिल्ली के एक अस्पताल ले जाया जा रहा था, जहां रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मामले में भारतीय न्याय संहिता की हत्या, गंभीर चोट पहुंचाने और आजीवन कारावास के दंडनीय अपराधों के प्रयास जैसी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।निक्की के परिजनों का आरोप है कि 2016 में शादी के बाद से ही उसे लगातार दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।

परिवार के अनुसार, उन्होंने पहले ही एक स्कॉर्पियो एसयूवी, मोटरसाइकिल और सोने के गहने दिए थे, लेकिन ससुराल वालों ने बाद में 36 लाख रुपये नकद और एक लग्ज़री कार की मांग रखी।

भाषा से इनपुट