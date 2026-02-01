Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsncrtc irctc joint ticketing system namo bharat indian railway app booking
नमो भारत और भारतीय रेलवे की बड़ी पहल, अब एक ही ऐप से बुक होंगे दोनों ट्रेनों के टिकट

नमो भारत और भारतीय रेलवे की बड़ी पहल, अब एक ही ऐप से बुक होंगे दोनों ट्रेनों के टिकट

संक्षेप:

एनसीआरटीसी और आईआरसीटीसी ने एकीकृत टिकटिंग प्रणाली शुरू की है, जिससे यात्री अब नमो भारत और भारतीय रेलवे के टिकट एक-दूसरे के ऐप से बुक कर सकेंगे। इससे लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी और यात्रा अधिक सुलभ होगी।

Feb 01, 2026 06:39 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

एनसीआरटीसी और रेलवे ने एक पहल की है। इसमें एनसीआरटीसी के नमो भारत ऐप से भारतीय रेल के लिए और आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप से नमो भारत ट्रेनों के टिकट बुकिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए एनसीआरटीसी (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) और आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन) ने एक संयुक्त टिकटिंग प्रणाली शुरू की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

अलग-अलग ऐप नहीं करने पड़ेंगे डाउनलोड

अधिकारियों के मुताबिक, इसके बाद अब यातायात के दोनों साधनों में यात्रा करने के लिए मोबाइल में अलग-अलग ऐप डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे। हाल ही में एनसीआरटीसी ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के साथ भी इसी तरह का सहयोग किया है। एनसीआरटीसी और डीएमआरसी के बीच एकीकृत टिकटिंग प्रणाली के तहत यात्री एक-दूसरे के मोबाइल ऐप के माध्यम से नमो भारत और दिल्ली मेट्रो के टिकट बुक कर सकते हैं।

ऐसे बुक कर सकेंगे टिकट

नमो भारत के यात्री एनसीआरटीसी के नमो भारत ऐप पर उपलब्ध आईआरसीटीसी आइकन पर क्लिक कर सीधे भारतीय रेल के टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं, आईआरसीटीसी यात्री यदि दिल्ली को गंतव्य बनाकर ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो वे आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप पर अपनी बुकिंग डिटेल खोलकर एनसीआरटीसी आइकन पर क्लिक कर नमो भारत का टिकट भी आसानी से बुक कर सकते हैं।

बार-बार जानकारी देने की जरूरत नहीं

यात्रियों को बार-बार अपनी जानकारी मोबाइल ऐप पर दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे लोगों का समय बचेगा और उन्हें परेशानी नहीं होगी।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में आज बारिश और आंधी का येलो अलर्ट, कड़ाके की ठंड के साथ फिर गिरा पारा
ये भी पढ़ें:साउथ दिल्ली से एयरपोर्ट जाना होगा आसान, एरोसिटी बनेगा बड़ा ट्रिपल इंटरचेंज हब

ऐसे मिलेगा लोगों को फायदा

उदाहरण के तौर पर अगर नमो भारत ट्रेन के जरिए मेरठ से दिल्ली आने वाले किसी यात्री को आनंद विहार स्टेशन से अन्य शहर के लिए ट्रेन से यात्रा करनी है तो वह इसी एकीकृत प्रणाली के जरिए अपनी आगे की लंबी दूरी की यात्रा के लिए भारतीय रेल का टिकट आसानी से बुक कर सकता है। आनंद विहार स्थित नमो भारत स्टेशन पर पहुंचने के बाद वह रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर अपनी ट्रेन में सवार हो सकता है, जिससे पूरी यात्रा और अधिक सहज व सुविधाजनक हो जाती है। टिकट के लिए लंबी लाइन मे लगने की जरूरत नहीं होगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News Railway News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।