नमो भारत और भारतीय रेलवे की बड़ी पहल, अब एक ही ऐप से बुक होंगे दोनों ट्रेनों के टिकट

संक्षेप: एनसीआरटीसी और आईआरसीटीसी ने एकीकृत टिकटिंग प्रणाली शुरू की है, जिससे यात्री अब नमो भारत और भारतीय रेलवे के टिकट एक-दूसरे के ऐप से बुक कर सकेंगे। इससे लंबी लाइनों से मुक्ति मिलेगी और यात्रा अधिक सुलभ होगी।

एनसीआरटीसी और रेलवे ने एक पहल की है। इसमें एनसीआरटीसी के नमो भारत ऐप से भारतीय रेल के लिए और आईआरसीटीसी के मोबाइल ऐप से नमो भारत ट्रेनों के टिकट बुकिंग की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए एनसीआरटीसी (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन) और आईआरसीटीसी (इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन) ने एक संयुक्त टिकटिंग प्रणाली शुरू की है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

अलग-अलग ऐप नहीं करने पड़ेंगे डाउनलोड अधिकारियों के मुताबिक, इसके बाद अब यातायात के दोनों साधनों में यात्रा करने के लिए मोबाइल में अलग-अलग ऐप डाउनलोड नहीं करने पड़ेंगे। हाल ही में एनसीआरटीसी ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के साथ भी इसी तरह का सहयोग किया है। एनसीआरटीसी और डीएमआरसी के बीच एकीकृत टिकटिंग प्रणाली के तहत यात्री एक-दूसरे के मोबाइल ऐप के माध्यम से नमो भारत और दिल्ली मेट्रो के टिकट बुक कर सकते हैं।

ऐसे बुक कर सकेंगे टिकट नमो भारत के यात्री एनसीआरटीसी के नमो भारत ऐप पर उपलब्ध आईआरसीटीसी आइकन पर क्लिक कर सीधे भारतीय रेल के टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं, आईआरसीटीसी यात्री यदि दिल्ली को गंतव्य बनाकर ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो वे आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप पर अपनी बुकिंग डिटेल खोलकर एनसीआरटीसी आइकन पर क्लिक कर नमो भारत का टिकट भी आसानी से बुक कर सकते हैं।

बार-बार जानकारी देने की जरूरत नहीं यात्रियों को बार-बार अपनी जानकारी मोबाइल ऐप पर दर्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे लोगों का समय बचेगा और उन्हें परेशानी नहीं होगी।