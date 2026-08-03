कांवड़ यात्रा के चलते कई नमो भारत स्टेशन के गेट बंद रहेंगे, जानिए कब खुलेंगे?
Namo Bharat station gates closed during Kanwar Yatra: कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एनसीआरटीसी ने 4 से 12 अगस्त तक गाजियाबाद और मेरठ के कई नमो भारत स्टेशनों के कुछ प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने का फैसला किया है। जानिए कब तक लागू रहेंगे ये नियम।
दीपक सिरोही, गाजियाबाद
Namo Bharat station gates closed during Kanwar Yatra: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने कांवड़ यात्रा को देखते हुए कई नमो भारत स्टेशन के कुछ प्रवेश और निकास द्वार बंद रखने का निर्णय लिया है। इन स्टेशन पर चार अगस्त से 12 अगस्त तक प्रवेश-निकास बंद रहेगा। यात्री इन स्टेशन पर वैकल्पिक प्रवेश और निकास द्वार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
इन स्टेशनों पर निकासी-प्रवेश रहेगा बंद
मोदीनगर नॉर्थ स्टेशन का गेट नंबर-दो, मोदीनगर साउथ स्टेशन का गेट-दो, मुरादनगर स्टेशन का गेट-दो, दुहाई स्टेशन का गेट-तीन और चार, गुलधर स्टेशन का गेट-दो, गाजियाबाद स्टेशन का गेट तीन और पांच बंद रहेगा। मेरठ में मोदीपुरम स्टेशन का गेट नंबर-दो मेरठ नॉर्थ स्टेशन का गेट-दो, एमईएस कॉलोनी स्टेशन का गेट-दो, बेगमपुल स्टेशन का गेट दो और तीन,भैसाली स्टेशन का गेट-दो, मेरठ सेंट्रल स्टेशन का गेट-दो, ब्रह्मपुरी स्टेशन का गेट-दो, शताब्दीनगर स्टेशन का गेट-दो, रिठानी स्टेशन का गेट-दो और मेरठ साउथ स्टेशन का गेट नंबर-दो बंद रहेगा। इन सभी स्टेशन पर बंद होने वाले गेट की दिशा वाली पार्किंग भी बंद रहेंगी। बाकी पार्किंग खुली रहेंगी।
4 अगस्त से 12 अगस्त तक रहेगा बंद
एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि यात्री नमो भारत सेवा के उपयोग संबंधित स्टेशनों पर उपलब्ध वैकल्पिक प्रवेश और निकास द्वार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशासनिक निर्देश के अनुसार कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए चार अगस्त से 12 अगस्त तक प्रवेश-निकास द्वार और उस तरफ की पार्किंग बंद रहेंगी।
हर आठ मिनट पर चलेगी ट्रेन, स्कूल भी रहेंगे बंद
नमो भारत ट्रेनें 14 अगस्त तक सराय काले खां से मोदीपुरम तक रोजाना सुबह छह बजे से रात दस बजे तक चलेंगी। ट्रेन आठ मिनट के अंतराल पर परिचालित होती रहेंगी। कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद में एक और आदेश जारी किया गया है। सड़कों पर निकल रहे कांवड़ श्रृद्धालुओं को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद जिला प्रशासन ने कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है। जारी आदेश में 4 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक के लिए स्कूलों की छुट्टी की गई है। ये आदेश जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार की तरफ से जारी किए गए हैं। ये आदेश सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों पर लागू होंगे।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें