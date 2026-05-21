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दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर चलने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात, शुक्रवार से दौड़ेंगी 2 नई 'नमो भारत'; भीड़ से मिलेगी राहत

Sourabh Jain हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
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दिल्ली-मेरठ 'नमो भारत' कॉरिडोर पर हाल के दिनों में यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि भी देखी गई है। वर्तमान में इस रूट पर रोजाना औसतन लगभग एक लाख यात्री सफर कर रहे हैं।

दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर चलने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात, शुक्रवार से दौड़ेंगी 2 नई 'नमो भारत'; भीड़ से मिलेगी राहत

दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरिडोर पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए और यात्रा को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए NCRTC (नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन) ने 22 मई शुक्रवार से पीक ऑवर्स यानी व्यस्त समय के दौरान आठ अतिरिक्त 'नमो भारत' ट्रेनों के फेरे शुरू करने का फैसला किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यात्रियों की भीड़ को कम करना और पूरे कॉरिडोर में सार्वजनिक परिवहन की पहुंच को और मजबूत करना है।

कब-कब चलेगी अतिरिक्त ट्रेन

संशोधित समय-सारणी के अनुसार ये आठ अतिरिक्त ट्रिप्स सुबह और शाम के व्यस्त समय के दौरान सराय काले खां और मेरठ साउथ स्टेशनों के बीच चलाई जाएंगी। इस दौरान सुबह के पीक ऑवर्स (व्यस्त समय) यानी सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच 4 अतिरिक्त ट्रिप चलेंगी। जबकि शाम के पीक ऑवर्स में यानी शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच भी 4 अतिरिक्त ट्रिप्स चलाई जाएंगी। साथ ही इन अतिरिक्त सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए NCRTC ने अपने बेड़े में दो नई ट्रेनों को भी शामिल करने का फैसला किया है।

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रूट पर रोजाना सफर कर रहे 1 लाख यात्री

NCRTC ने यह फैसला एक ऐसे समय में लिया गया है जब वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की सलाह दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली-मेरठ 'नमो भारत' कॉरिडोर पर हाल के दिनों में यात्रियों की संख्या में भारी वृद्धि भी देखी गई है। वर्तमान में इस रूट पर रोजाना औसतन लगभग एक लाख यात्री सफर कर रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि यात्रियों की यह बढ़ती संख्या दिखा रही है कि क्षेत्रीय आवागमन के लिए एक विश्वसनीय और आरामदायक साधन के रूप में लोगों का भरोसा 'नमो भारत' ट्रेन पर लगातार बढ़ रहा है।

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अधिकतम 160 की स्पीड से दौड़ती है ट्रेन

बता दें कि 'नमो भारत' ट्रेन देश की पहली क्षेत्रीय कम्यूटर रेल प्रणाली है, जिसे उच्च गति और आरामदायक कनेक्टिविटी देने के लिए डिजाइन किया गया है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम स्पीड से दौड़ती है, जिससे इस क्षेत्र में यात्रा का समय घटकर लगभग एक-तिहाई रह जाता है।

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केंद्र में हैं यात्रियों की सहूलियत

NCRTC का कहना है कि 'नमो भारत' ट्रेन सिस्टम को शुरुआत से ही यात्रियों की सहूलियत को केंद्र में रखा गया है। विशेष रूप से भीषण या खराब मौसम के दौरान लोग निजी वाहनों के बजाय इस आरामदायक और कुशल सार्वजनिक परिवहन को चुन रहे हैं। यात्रियों की इसी बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके अनुभव और ट्रेन सेवा को बेहतर बनाने के लिए NCRTC लगातार कदम उठाते हुए उपाय कर रहा है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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