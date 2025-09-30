ncrb crime in india 2023 report delhi unsafe mega city total crime increase दिल्ली की जेलों में भेड़-बकरियों की तरह ठूंसे हैं कैदी, NCRB की रिपोर्ट तो चिंताजनक है, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsncrb crime in india 2023 report delhi unsafe mega city total crime increase

दिल्ली की जेलों में भेड़-बकरियों की तरह ठूंसे हैं कैदी, NCRB की रिपोर्ट तो चिंताजनक है

NCRB की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध में 5.7% की कमी के बावजूद दिल्ली लगातार तीसरे साल देश की सबसे असुरक्षित 'मेगा सिटी' बनी हुई है, जहाँ कुल अपराधों में 7.5% की वृद्धि हुई है और बच्चों के खिलाफ मामले 18% बढ़कर 1,052 हो गए हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 10:37 AM
share Share
Follow Us on
दिल्ली की जेलों में भेड़-बकरियों की तरह ठूंसे हैं कैदी, NCRB की रिपोर्ट तो चिंताजनक है

राजधानी दिल्ली की जेलें कैदियों से ठसाठस भरी हैं, जहां क्षमता से दोगुने कैदी ठूंसे हुए हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की ताजा 'प्रिजन स्टैटिस्टिक्स 2023' रिपोर्ट ने दिल्ली की जेलों की बदहाल स्थिति को उजागर किया है। हालांकि, देशभर में कैदियों की संख्या में कमी आई है, लेकिन दिल्ली की जेलें अब भी भीड़भाड़ की मार झेल रही हैं।

दिल्ली की जेलों में क्षमता से दोगुने कैदी

NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली की जेलें देश में सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाली हैं, जहां अधिभोग दर (ऑक्यूपेंसी रेट) 200% तक पहुंच गई है। इसका मतलब है कि जेलों में उनकी निर्धारित क्षमता से दोगुने कैदी बंद हैं। अगर जेल में 100 कैदियों के लिए जगह है, तो वहां 200 लोग ठूंसे हुए हैं। यह स्थिति कैदियों के लिए अमानवीय हालात और जेल प्रबंधन के लिए गंभीर चुनौती को दर्शाती है।

देश में कैदियों की संख्या घटी, दिल्ली में हालात जस के तस

रिपोर्ट बताती है कि 2023 में देशभर की जेलों में कैदियों की संख्या 5 लाख 73 हजार 220 (2022) से घटकर 5 लाख 30 हजार 333 हो गई। इस कमी ने देश की जेलों में भीड़भाड़ को कुछ हद तक कम किया, जहां अधिभोग दर 131.4% (2022) से घटकर 120.8% (2023) हो गई। लेकिन दिल्ली में यह राहत देखने को नहीं मिली। दिल्ली की जेलें अब भी अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा भरी हुई हैं, जबकि तेलंगाना जैसे राज्यों ने बेहतर प्रबंधन के साथ 72.8% की अधिभोग दर हासिल की है।

विचाराधीन कैदियों का बोझ

दिल्ली की जेलों में विचाराधीन कैदियों (अंडरट्रायल) की संख्या भी चिंता का विषय है। देशभर में विचाराधीन कैदियों की हिस्सेदारी 2022 के 75.8% से घटकर 2023 में 73.5% हो गई। लेकिन दिल्ली में हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। कुल 3 लाख 89 हजार 910 विचाराधीन कैदियों में से लगभग एक-तिहाई एक साल या उससे ज्यादा समय से जेल में बंद हैं। यह दिल्ली की धीमी न्याय प्रक्रिया पर सवाल उठाता है।

विदेशी कैदी और शिक्षा का स्तर

रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि जेलों में विदेशी कैदियों की संख्या 2021 के 1% से बढ़कर 2023 में 1.3% हो गई, जिसमें बांग्लादेशी नागरिकों की संख्या सबसे ज्यादा है। दिल्ली की जेलों में भी विदेशी कैदियों की मौजूदगी देखी गई। इसके अलावा, कैदियों की शैक्षिक स्थिति भी चिंताजनक है। देशभर में 23.8% कैदी पूरी तरह निरक्षर हैं और 41.1% ने दसवीं तक की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। दिल्ली में भी यह आंकड़ा कमोबेश ऐसा ही है, जो शिक्षा और पुनर्वास की जरूरत को दर्शाता है।

देशभर में 1,35,536 दोषी कैदियों में से 55.4% आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और 16.6% को 10-13 साल की सजा मिली है। दिल्ली की जेलों में भी गंभीर अपराधों के दोषी कैदियों की अच्छी-खासी संख्या है, जो जेलों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही है।