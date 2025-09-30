Hindi Newsएनसीआर Newsncrb crime in india 2023 report delhi unsafe mega city total crime increase
दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध में आई कमी, पर गुड न्यूज क्यों नहीं? आंकड़ों से समझिए
NCRB की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ अपराध में 5.7% की कमी के बावजूद दिल्ली लगातार तीसरे साल देश की सबसे असुरक्षित 'मेगा सिटी' बनी हुई है, जहां कुल अपराधों में 7.5% की वृद्धि हुई है।
Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 30 Sep 2025 09:40 AM
