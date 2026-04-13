NCR Workers Protest Violence LIVE : पुलिस जीप तोड़ी, कंपनियों पर पथराव, सड़कें जाम; उग्र हुआ सैलरी का संग्राम

DGP ने नोएडा के हालात पर जमाई नजर
नोएडा में श्रमिकों के उग्र विरोध प्रदर्शन के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण और ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से नोएडा की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
Noida workers protest violence for salary hike live update
NCR Workers Protest Violence Live : दिल्ली-एनसीआर में इन दिनों सैलरी पर छिड़ा संग्राम अब और हिंसक होता जा रहा है। गुरुग्राम के मानेसर से शुरू हुआ बवाल नोएडा से लेकर फरीदाबाद और पलवल तक जा पहुंचा है। सैलरी बढ़ाने की मांग कर रहे निजी कंपनियों का आंदोलन आज नोएडा में भी हिंसक हो गया। नोएडा में हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे कर्मचारियों ने आज जमकर तोड़फोड़ और उपद्रव किया। पुलिस द्वारा हालात बेकाबू होते देख पीएसी को मौके पर बुलाया गया है। वहीं फरीदाबाद और पलवल में भी कर्मचारी सड़क पर उतर कर हंगामा कर रहे हैं। पलवल में महिला कर्मचारियों ने दिल्ली-आगरा हाईवे जाम कर दिया है। इसके चलते नोएडा से लेकर फरीदाबाद तक सभी जगह जाम जैसे हालात बन गए हैं और सड़कों पर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोएडा और फरीदाबाद से पल-पल के लाइव अपडेट दे रहे हिन्दुस्तान संवाददाता निशांत कौशिक, उदय, गौरव, ईश्वर, ब्रिजेश, अजित कुमार
DGP ने नोएडा के हालात पर जमाई नजर
नोएडा में श्रमिकों के उग्र विरोध प्रदर्शन के चलते उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण और ADG लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से नोएडा की स्थिति पर नजर बनाए हुए है।
नोएडा के फेस 2 में पुलिस बल और पीएसी तैनात
नोएडा के फेस 2 थाना क्षेत्र में श्रमिकों के उग्र विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल और पीएसी तैनात कर दी गई है।
नोएडा में BPL कंपनी के बाहर भी प्रदर्शन
नोएडा में ईकोटेक 1 थाना क्षेत्र में बीपीएल कंपनी के बाहर भी श्रमिक विरोध प्रदर्शन पर बैठ गए हैं।
मीडिया कर्मियों की साथ भी बदतमीजी
नोएडा में उग्र और प्रदर्शनकारी श्रमिक मीडिया कर्मियों की साथ बदतमीजी कर रहे हैं।
NH-9 पर गाजियाबाद से नोएडा की तरफ भीषण जाम में फंसे लोग
श्रमिकों के विरोध प्रदर्शन के चलते एनएच-नौ पर गाजियाबाद से नोएडा की तरफ जाने वाली सड़क पर लोग सुबहे से ही भीषण जाम में फंसे हुए हैं।
गाजियाबाद पुलिस ने की वैकल्पिक मार्गों के इस्तेमाल की अपील
नोएडा सेक्टर 62 और NH 9 पर दिल्ली जाने वाली साइड रोड पर इंडस्ट्रियल कर्मचारियों के द्वारा प्रदर्शन कर जाम किया गया है। यातायात का दबाव उत्पन्न हो गया है पुलिस बल मौके पर मौजूद है। यातायात पुलिस गाजियाबाद द्वारा ABES तथा विजयनगर बाईपास से आवश्यक डायवर्जन किया जा रहा है। असुविधा से बचने के लिए कृपया वैकल्पिक मार्गों का प्रयोग करें।
नोएडा सेक्टर 80 में श्रमिकों ने कई कारें जलाईं
नोएडा सेक्टर 80 में मदरसन कंपनी के पास प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों द्वारा कई कारों में आग लगा दी गई।
गाजियाबाद पुलिस ने किया रूट डायवर्जन
नोए़डा के सेक्टर 62 कर्मचारियों द्वारा जाम लगाए जाने के बाद गाजियाबाद पुलिस को विजयनगर अंडरपास और राहुल विहार अंडरपास से रूट डायवर्जन करना पड़ा है।
नोएडा में कर्मचारियों ने सेक्टर 62 में जाम लगाया
नोएडा के फेस 2 में कर्मचारियों के बवाल के बाद कुछ कर्मचारियों ने सेक्टर 62 में जाम लगा दिया है.इसका असर दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक पर पड़ रहा है। इसके अलावा नोएडा और खोड़ा को जोड़ने वाले ट्रांस हिंडन के रास्ते भी जाम हो गए हैं।
प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने कार में आग लगाई
नोएडा फेस 2 एरिया स्टेट मदरसन कंपनी के बाहर प्रदर्शनकारी श्रमिकों ने कार में आग लगाई। इसके अलावा सेक्टर 15 और 62 में भी श्रमिकों ने हंगामा किया है। पुलिस ने कई जगह लाठी चार्ज करते हुए आंसू गैस के गोले छोड़े।
नोए़डा में मजदूरों ने पुलिस जीप में लगाई आग
नोएडा में वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन उग्र हो गया है। नोएडा फेज-2 इलाके में सोमवार सुबह सैकड़ों मजदूर सड़कों पर उतर आए हैं और गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी है। बड़ी संख्या में आज सुबह से एक बार फिर मजदूर प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस मजदूरों को शांत करवाने में जुटी हुई है, लेकिन मजदूर शांत होते नहीं दिख रहे हैं। मजदूरों ने पुलिस पुलिस वेन को पलट दिया और उसमें आग लगा दी। मजदूर जमकर पथराव करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारी मजदूरों को तितर-बितर किया।
फरीदाबाद में निजी कंपनी के कर्मचारियों ने सड़क जाम की
फरीदाबाद में भी एक निजी कंपनी के कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर कंपनी के बाहर सड़क जाम कर दी। यहां भी यातायात प्रभावित रहा और लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि स्थिति जल्द सामान्य हो सके।
पलवल में महिला कर्मचारियों ने दिल्ली-आगरा हाईवे जाम किया
पलवल में पृथला के पास सोमवार सुबह एक निजी कंपनी की महिला कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे जाम कर दिया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा तय न्यूनतम वेतन उन्हें नहीं मिल रहा। जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
सूरजपुर से नोएडा की तरफ जाने वाला रास्ता बंद
नोएडा पुलिस ने सूरजपुर से नोएडा की तरफ जाने वाला रास्ता बंद किया। यामाहा तिराहा कट से पुलिस लाइन की तरफ रूट डायवर्जन किया गया है।
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