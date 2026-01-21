NCR को वायु प्रदूषण से मिलेगी राहत, बारिश-तेज हवाओं का अलर्ट, बिजली गिरने की संभावना
NCR Weather: एनसीआर में वायु प्रदूषण के बीच गुड न्यूज आई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 23 जनवरी के बाद से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश-तेज हवाओं का अलर्ट है। बिजली गिरने की भी संभावना है।
NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 23 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 23 जनवरी से बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।
आईएमडी ने एनसीआर के लिए गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जनवरी को क्मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दिन अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना
मौसम विभाग का कहना है कि 23 जनवरी को सुबह से रात तक अलग-अलग समय पर बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे हवा में मौजूद प्रदूषक कणों को हटाने में मदद मिलेगी और वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। 24 जनवरी को मौसम के असर से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। साथ ही कोहरा छाए रहने का अनुमान भी जताया गया है।
आज और कल कोहरा छाया रहेगा
वहीं 21 और 22 जनवरी को भी एनसीआर में मध्यम कोहरा बना रहेगा, हालांकि इन दोनों दिनों के लिए मौसम विभाग ने किसी विशेष चेतावनी की घोषणा नहीं की है। फिलहाल पूरे एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है।
प्रदूषण की मौजूदा स्थिति
नोएडा के सेक्टर-1 में एक्यूआई 352, सेक्टर-116 में 341, सेक्टर-125 में 328 और सेक्टर-62 में 322 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में हालात और भी खराब हैं। रोहिणी में एक्यूआई 387, जहांगीरपुरी में 391, आरके पुरम में 375, पंजाबी बाग में 370, पुसा में 368, पटपड़गंज में 365 और आईटीओ में 366 रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक्यूआई 423 तक पहुंच गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में है। वहीं वसुंधरा में 381, इंदिरापुरम में 341 और संजय नगर में 319 एक्यूआई दर्ज किया गया है।