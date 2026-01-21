Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNCR Weather IMD Good News Rain Strong Winds Alert Possibility of Lightning Strikes From 23 January
NCR को वायु प्रदूषण से मिलेगी राहत, बारिश-तेज हवाओं का अलर्ट, बिजली गिरने की संभावना

NCR को वायु प्रदूषण से मिलेगी राहत, बारिश-तेज हवाओं का अलर्ट, बिजली गिरने की संभावना

संक्षेप:

NCR Weather: एनसीआर में वायु प्रदूषण के बीच गुड न्यूज आई है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जताया है कि 23 जनवरी के बाद से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। बारिश-तेज हवाओं का अलर्ट है। बिजली गिरने की भी संभावना है।

Jan 21, 2026 03:39 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, एनसीआर
share Share
Follow Us on

NCR Weather: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच लोगों के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 23 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव आने की संभावना है, जिससे हवा की गुणवत्ता में सुधार देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने 23 जनवरी से बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। कड़ाके की ठंड भी लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आईएमडी ने एनसीआर के लिए गरज-चमक के साथ बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 23 जनवरी को क्मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस दिन अधिकतम तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

ये भी पढ़ें:ऐसी ठंड नहीं देखी, दिल्ली-एनसीआर में शून्य के करीब पहुंच गया पारा; घने कोहरे का
ये भी पढ़ें:दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, तेज धूप ने चढ़ाया पारा; दो दिन में होगी बारिश

बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना

मौसम विभाग का कहना है कि 23 जनवरी को सुबह से रात तक अलग-अलग समय पर बारिश, आंधी-तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, जिससे हवा में मौजूद प्रदूषक कणों को हटाने में मदद मिलेगी और वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। 24 जनवरी को मौसम के असर से तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। साथ ही कोहरा छाए रहने का अनुमान भी जताया गया है।

आज और कल कोहरा छाया रहेगा

वहीं 21 और 22 जनवरी को भी एनसीआर में मध्यम कोहरा बना रहेगा, हालांकि इन दोनों दिनों के लिए मौसम विभाग ने किसी विशेष चेतावनी की घोषणा नहीं की है। फिलहाल पूरे एनसीआर में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है।

प्रदूषण की मौजूदा स्थिति

नोएडा के सेक्टर-1 में एक्यूआई 352, सेक्टर-116 में 341, सेक्टर-125 में 328 और सेक्टर-62 में 322 दर्ज किया गया है। दिल्ली के कई इलाकों में हालात और भी खराब हैं। रोहिणी में एक्यूआई 387, जहांगीरपुरी में 391, आरके पुरम में 375, पंजाबी बाग में 370, पुसा में 368, पटपड़गंज में 365 और आईटीओ में 366 रिकॉर्ड किया गया। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में एक्यूआई 423 तक पहुंच गया, जो बेहद गंभीर श्रेणी में है। वहीं वसुंधरा में 381, इंदिरापुरम में 341 और संजय नगर में 319 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Ncr News Delhi-NCR Pollution Weather News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।