पहली ही बारिश में गुरुग्राम में सड़कों पर सैलाब, ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास बंद; तस्वीरें
गुरुग्राम-फरीदाबाद में मॉनसून की पहली बारिश से भारी जलभराव हो गया। इस बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी। सड़कों, अंडरपासों और सोसायटियों में पानी भरने से वाहन रेंगते नजर आए।
मॉनसून की पहली झमाझम बारिश ने रविवार को गुरुग्राम-फरीदाबाद में जल निकासी इंतजामों की पोल खोल कर रख दी। करीब डेढ़ घंटे की जोरदार बारिश से दोनों शहरों की कई प्रमुख सड़कें और निचले इलाके जलमग्न हो गए। ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। रविवार अवकाश होने के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर सामान्य दिनों जैसी भारी आवाजाही नहीं रही। इससे बड़े ट्रैफिक जाम की स्थिति बनने से बच गई।
बारिश के बाद अधिकतम तापमान में करीब चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। शनिवार तक 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ तापमान रविवार को 35 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। ठंडी हवाओं और बादलों के चलते मौसम पूरे दिन सुहावना बना रहा और लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश के बाद भी आसमान में काली घटाएं छाई रही।
मौसम विभाग ने सात जुलाई तक बारिश की संभावना व्यक्त की है। बारिश के साथ जलभराव के अलावा बिजली आपूर्ति भी समस्या बन गई। फरीदाबाद शहर के कई क्षेत्रों में बिजली चली गई और बारिश के बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। वहीं जिलेवासियों ने मानसून की पहली बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। छोटे बच्चे सड़कों पर बारिश के पानी से खेलते दिखे।
ओल्ड फरीदाबाद अंडरपास किया गया बंद
लगातार बारिश से ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में तेजी से पानी भर गया। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने अंडरपास को अस्थायी रूप से यातायात के लिए बंद कर दिया। इसके बाद वाहनों को दूसरे मार्गों से निकाला गया। ओल्ड फरीदाबाद जाने वाले लोगों को नीलम फ्लाई ओवर से होकर आवाजाही करनी पड़ी। दो साल पहले अंडरपास पर हुए जलभराव में दो वाहन चालकों की डूबने से मौत हो गई थी।
राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई
नीलम-अजरौंदा मेट्रो स्टेशन के पास जलभराव होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई थी। इसी प्रकार अन्य कई जगहों पर जलभराव होने से वाहन की रफ्तार धीमी हुई, लेकिन कहीं जाम की स्थिति नहीं बनी। रविवार होने के कारण वाहनों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। इसी वजह से लंबा ट्रैफिक जाम नहीं लगा और यातायात सामान्य रूप से चलता रहा।
अचानक हुई बारिश में भीग गए लोग
सुबह मौसम सामान्य था और तेज धूप निकल रही थी और लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे, लेकिन करीब 11:30 बजे अचानक काले बादलों ने आसमान को ढक लिया। देखते ही देखते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी अचानक आई कि बाजारों, सड़कों और पार्कों में मौजूद लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला और कई लोग भीग गए। कई लोगों ने दुकानों, बस स्टॉप और फ्लाईओवर के नीचे शरण लेकर खुद को बारिश से बचाया।
कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी रही प्रभावित
बारिश और तेज हवाओं के चलते फरीदाबाद शहर के कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। कई क्षेत्रों में तकनीकी खराबी आने से लोगों को कुछ समय तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ा। सेक्टर-15, 14, 16, 21 सहित अन्य शहर के पॉश सेक्टरों के अलावा भारत कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी, संजय कॉलोनी सेक्टर-23, एसजीएम नगर, सरूरपुर, एनआईटी, 60 फुट रोड सहित कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रही।
बारिश के बाद ट्रैक्टरों से निकाला गया पानी
बारिश के बाद फरीदाबाद नगर निगम की टीम सक्रिय हो गई। नीलम अजरौंदा मेट्रो स्टेशन राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए जलभराव को खाली करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगा दी गई थी। बारिश के पानी को टैंकरों के जरिये अन्य स्थानों पर छोड़ा दिया गया। इसके अलावा एनएचपीसी अंडरपास में जल भराव की स्थिति देखने को नहीं मिली। बारिश के 15 से 20 मिनट के बाद पानी बिल्कुल साफ हो गया था और वाहनों की आवाजाही जारी थी।
बजघेड़ा अंडरपास में भरा पानी, आवागमन बंद
गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे स्थित बजघेड़ा अंडरपास में जलभराव के कारण प्रशासन को सुरक्षा के लिहाज से दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन पूरी तरह बंद करना पड़ा। बारिश के दौरान अंडरपास की सर्विस रोड पर एक-एक फीट तक पानी जमा हो गया था। अधिकारियों ने पानी को अंडरपास के भीतर जाने से रोकने के लिए रास्तों को बंद किया था। धनवापुर रोड, बसई रोड, सेक्टर-9, सेक्टर-9ए और सेक्टर-4 व 7 की मुख्य सड़कों पर भी भारी जलभराव देखा गया।्र
इन इलाकों में ज्यादा जलभराव
गुरुग्राम के सेक्टर-10, 10ए, सेक्टर-9, 9ए, सेक्टर-4, सूर्य विहार, लक्ष्मण विहार रोड पर सबसे ज्यादा जलभराव देखा गया। सेक्टर-4 में धनवापुर रोड पर सीवर ओवरफ्लो हो गया, जिस कारण मैनहोल का ढक्कन पानी में झूलता नजर आया। जीएमडीए द्वारा हाल ही में सेक्टर-102ए के हीरो-होंडा चौक को जाने वाले अंडरपास से पहले बनाई गई एक मुख्य सड़क का करीब 30 मीटर का हिस्सा बीच से धंस गया है, जिससे वहां दो फीट तक पानी जमा हो गया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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