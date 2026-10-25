दिल्ली-NCR में बदलेगा मौसम; 2 दिन गरज-चमक के साथ बारिश के आसार, इस हफ्ते का हाल
बंगाल की खाड़ी में बना कम दबाव का क्षेत्र भीषण चक्रवाती तूफान में बदल सकता है, जिससे देश के कई हिस्सों में जोरदार बारिश होगी। दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज? इस रिपोर्ट में जानें…
बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के मजबूत होकर सोमवार को सुबह चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके बाद मंगलवार को इसके भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने और बुधवार को सुबह तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के रूप में तब्दील होने की संभावना है। इससे देश के अलग-अलग हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है। इस बीच दिल्ली के साथ ही एनसीआर के मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
29 अक्टूबर को बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के साथ ही एनसीआर में 29 अक्टूबर से मौसम में बदलाव दिखेगा। मौसम विभाग ने 29 अक्टूबर को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बादल छाए रहने और दोपहर से शाम के दौरान कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही बिजली भी कड़क सकती है।
30 अक्टूबर को भी बारिश के आसार
मौसम विभाग के अनुसार, 30 अक्टूबर को दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में बादलों का डेरा रहेगा। इस दिन सुबह से लेकर दोपहर से पहले तक कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके साथ बिजली कड़कने के भी आसार हैं। कुल मिलाकर दिल्ली-एनसीआर में दो दिन गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है।
इस हफ्ते कैसा रहेगा तापमान?
मौसम विभाग के अनुसार, इस हफ्ते 26 और 29 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसके अलावा 27, 28, 30 और 31 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है।
इस हफ्ते यानी 31 अक्टूबर तक का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, 28 अक्टूबर तक शाम को दिल्ली में हवा की स्पीड 5 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी धीमी रहेगी। इससे पलूशन में ज्यादा बड़ा सुधार नजर नहीं आएगा। हालांकि इसके बाद हवा के रुख में तेजी आने से कुछ राहत के आसार भी बन रहे हैं। दिल्ली-एनसीआर में 28 अक्टूबर तक मौसम शुष्क रहेगा। 29 और 30 अक्टूबर को हल्की बारिश के बाद 31 अक्टूबर को भी मौसम शुष्क रहेगा।
रात को हुई बूंदाबांदी से गिरा तापमान
इस बीच पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में शनिवार रात को बारिश और गरज के साथ छींटे पड़ने के बाद रविवार को सुबह 9 बजे एक्यूआई 167 दर्ज किया गया जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। हालांकि AQI की निगरानी करने वाले 54 केंद्रों में से 11 पर हवा 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई। आईआईटी दिल्ली में एक्यूआई 245 अंक दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
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