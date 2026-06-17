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दिल्ली NCR 3 जोन में बंटने जा रहा, जानिए हरियाणा के 5 जिले इससे अलग होंगे या नहीं

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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‘रीजनल प्लान 2041’ में कई बदलावों को लेकर प्रस्ताव दिए गए हैं। इनमें से एक बात ये भी है कि दिल्ली NCR 3 जोन में बांटी जाएगी। इसके पीछे के मकसद को जानने के लिए पूरी खबर पढ़िए। साथ ही जानिए क्या हरियाणा के 5 जिलों को NCR से अलग किया जाएगा या नहीं।

दिल्ली NCR 3 जोन में बंटने जा रहा, जानिए हरियाणा के 5 जिले इससे अलग होंगे या नहीं

Regional Plan 2041: दिल्ली-NCR के लिए तैयार किए जा रहे ‘रीजनल प्लान 2041’ में बड़े बदलावों का खाका सामने आया है। प्रस्ताव के दिल्ली NCR को 3 अलग-अलग जोन में बांटा जा सकता है। इसके पीछे की मनसा क्षेत्र के विकास और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाना है।केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (NCRPB) की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी। इस चर्चा में हरियाणा के 5 जिलों को NCR से अलग कर देने वाली मांग भी उठाई गई थी। जानिए इसका क्या हुआ? क्या हरियाणा के 5 जिले NCR से अलग होने वाले हैं- अगर हां, तो वो कौन से जिले होंगे?

NCR को 3 जोन में बांटने की तैयारी

रीजनल प्लान 2041 के तहत NCR को 3 अलग-अलग जोन में बांटने का प्रस्ताव है। अधिकारियों के मुताबिक, इनमें सेंट्रल (कोर) NCR, मिडिल NCR और आउटर NCR जैसे क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। इसका मकसद दिल्ली और उसके आसपास के घनी आबादी वाले इलाकों तथा दूर के जिलों के लिए अलग-अलग विकास और नियामकीय ढांचा तैयार करना है।

3 जोन में बांटने के पीछे क्या मकसद है?

प्रस्ताव के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण समेत कुछ सख्त प्रतिबंध केवल दिल्ली और उससे सटे कोर NCR क्षेत्रों में लागू रह सकते हैं। वहीं राजधानी से दूर वाले मिडिल और आउटर NCR के जिलों को इन नियमों में छूट मिल सकती है। इससे दूर-दराज के जिलों में इंडस्ट्री, आवास और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

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हरियाणा के 5 जिले NCR से अलग होंगे या नहीं?

इसी प्रस्तावित व्यवस्था के बीच हरियाणा सरकार ने करनाल, जींद, पानीपत, महेंद्रगढ़ और भिवानी को NCR से बाहर करने का सुझाव दिया था। राज्य का तर्क था कि ये जिले दिल्ली से काफी दूर हैं और NCR से जुड़े कई प्रतिबंधों का असर इनके विकास पर पड़ता है। हालांकि NCR प्लानिंग बोर्ड ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और फिलहाल इन जिलों को NCR में बनाए रखने का फैसला किया।

अगले 15 सालों में 15 करोड़ पहुंच सकती NCR की आबादी

इस बैठक में आबादी को लेकर मनोहर लाल खट्टर ने जो आंकड़े दिए, वो ध्यान खींचने वाले हैं। मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान में NCR की आबादी करीब 7.5 करोड़ है, जो अगले 15 सालों में बढ़कर 15 करोड़ तक पहुंच सकती है। अनुमान है कि 2031 तक क्षेत्र की 57 प्रतिशत आबादी शहरी क्षेत्रों में रहेगी, जबकि 2041 तक यह आंकड़ा 67 प्रतिशत तक पहुंच सकता है।

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नमो सिटीज और 30 Minutes NCR प्लान बना रही सरकार

ऐसे में सरकार चार नए ग्रीनफील्ड शहर विकसित करने का भी फैसला लिया गया। इन्हें 'नमो नोड्स' या 'नमो सिटीज' के रूप में विकसित किया जाएगा। इन शहरों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की जाएगी और राज्यों से प्रस्ताव मांगकर चयन किया जाएगा।

रीजनल प्लान 2041 में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क और तेज परिवहन व्यवस्था का भी प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य दिल्ली और प्रमुख एनसीआर शहरों के बीच यात्रा समय को 30 मिनट तक सीमित करना है।

रीजनल प्लान 2041 के मसौदे पर राज्यों के साथ विस्तृत चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि करीब दो महीने बाद फिर बैठक होगी, जिसके बाद योजना को अंतिम रूप दिया जा सकता है।

खबर में पीटीआई के इनपुट भी शामिल हैं।

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लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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