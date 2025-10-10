सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की अनुमति देने की गुहार, रखी गईं ये शर्तें

एनसीआर राज्यों ने सर्वोच्च अदालत को सुझाव दिया कि दिवाली पर दिल्ली के साथ ही एनसीआर में पटाखे जलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि राज्यों की ओर से सर्वोच्च अदालत के सामने कई शर्तें भी रखी गईं।

दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाने के मसले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें एनसीआर राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देने की गुहार लगाई। एनसीआर राज्यों ने SC के सामने अपनी ओर से कई शर्तें भी रखीं। एनसीआर राज्यों ने कहा कि पटाखे जलाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जा सकती है। इसमें केवल एनईईआरआई की ओर से अप्रूव्ड ग्रीन पटाखे ही बेचे जाने को मंजूरी देना शामिल है।

अप्रूव्ड ग्रीन पटाखों की ही होनी चाहिए बिक्री एनसीआर राज्यों की ओर से सर्वोच्च अदालत को सुझाव दिया कि केवल एनईईआरआई के अप्रूव्ड ग्रीन पटाखों की बिक्री को ही मंजूरी दी जानी चाहिए।

दिवाली पर रात 10 बजे तक दी जाए मंजूरी एनसीआर राज्यों की ओर से सर्वोच्च अदालत में रखी गई अन्य शर्त या सुझाव में कहा गया है कि दिवाली पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ऑनलाइन ऑर्डर ना लें ई-कॉमर्स वेबसाइटें एनसीआर राज्यों की ओर से उच्चतम न्यायालय के सामने रखी गई एक अन्य शर्त में कहा गया है कि किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट की ओर से पटाखों के बारे में ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए।

क्रिसमस-नये साल की पूर्व संध्या पर होनी चाहिए अनुमति एनसीआर राज्यों ने सर्वोच्च अदालत के सामने यह भी सुझाव रखा कि क्रिसमस और नये साल की पूर्व संध्या पर पटाखे जलाने की अनुमति होनी चाहिए लेकिन इसके लिए रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक की इजाजत होनी चाहिए।