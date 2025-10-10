ncr states urge supreme court to allow green firecrackers in delhi ncr सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की अनुमति देने की गुहार, रखी गईं ये शर्तें, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsncr states urge supreme court to allow green firecrackers in delhi ncr

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की अनुमति देने की गुहार, रखी गईं ये शर्तें

एनसीआर राज्यों ने सर्वोच्च अदालत को सुझाव दिया कि दिवाली पर दिल्ली के साथ ही एनसीआर में पटाखे जलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हालांकि राज्यों की ओर से सर्वोच्च अदालत के सामने कई शर्तें भी रखी गईं। 

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीFri, 10 Oct 2025 02:46 PM
share Share
Follow Us on
सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की अनुमति देने की गुहार, रखी गईं ये शर्तें

दिल्ली एनसीआर में पटाखे जलाने के मसले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें एनसीआर राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति देने की गुहार लगाई। एनसीआर राज्यों ने SC के सामने अपनी ओर से कई शर्तें भी रखीं। एनसीआर राज्यों ने कहा कि पटाखे जलाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जा सकती है। इसमें केवल एनईईआरआई की ओर से अप्रूव्ड ग्रीन पटाखे ही बेचे जाने को मंजूरी देना शामिल है।

अप्रूव्ड ग्रीन पटाखों की ही होनी चाहिए बिक्री

एनसीआर राज्यों की ओर से सर्वोच्च अदालत को सुझाव दिया कि केवल एनईईआरआई के अप्रूव्ड ग्रीन पटाखों की बिक्री को ही मंजूरी दी जानी चाहिए।

दिवाली पर रात 10 बजे तक दी जाए मंजूरी

एनसीआर राज्यों की ओर से सर्वोच्च अदालत में रखी गई अन्य शर्त या सुझाव में कहा गया है कि दिवाली पर रात आठ बजे से रात 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

ऑनलाइन ऑर्डर ना लें ई-कॉमर्स वेबसाइटें

एनसीआर राज्यों की ओर से उच्चतम न्यायालय के सामने रखी गई एक अन्य शर्त में कहा गया है कि किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट की ओर से पटाखों के बारे में ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं किए जाने चाहिए।

क्रिसमस-नये साल की पूर्व संध्या पर होनी चाहिए अनुमति

एनसीआर राज्यों ने सर्वोच्च अदालत के सामने यह भी सुझाव रखा कि क्रिसमस और नये साल की पूर्व संध्या पर पटाखे जलाने की अनुमति होनी चाहिए लेकिन इसके लिए रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक की इजाजत होनी चाहिए।

अब नजरें सर्वोच्च अदालत के फैसले पर

सर्वोच्च अदालत ने एनसीआर राज्यों की ओर से रखी गई दलीलों पर गौर किया। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति मांगने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब नजरें सर्वोच्च अदालत के फैसले पर हैं। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली एनसीआर में शर्तों के साथ पटाखे जलाने की अनुमति देता है या पटाखों पर पाबंदियां बरकरार रहती हैं।