काम की बात: काम की बात: इन राज्यों के बस और ट्रक मालिकों के लिए खुशखबरी, नई गाड़ियों पर 100 फीसदी रोड टैक्स छूट
केंद्र सरकार की परिवर्तन योजना के लिए इस पर जल्द ही राज्य नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं। इसका मकसद प्रदूषण वाली गाड़ियों को हटाकर नई गाड़ियां लाना है।
दिल्ली में एक जुलाई से लागू होने जा रही नई ईवी पॉलिसी 2026 के बाद अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान भी बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। ये राज्य पुरानी BS-VI से पहले की भारी कमर्शियल गाड़ियों को स्क्रैप करके क्लीन फ्यूल से चलने वाले नए ट्रक औऱ बसों की खरीद को बढ़ावा दे सकते है। इसके लिए वह इन गाड़ियों के लिए मोटर व्हीकल टैक्स या रोड टैक्स माफ करने के लिए पॉलिसी नोटिफाई कर सकते हैं। दिल्ली में क्लीनर फ्रेट पर आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी महमूद अहमद ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकारों से बात की है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वे 100 फीसदी मोटर व्हीकल टैक्स छूट को नोटिफाई करेंगे।
दरअसल ये कदम केंद्र सरकार की उस परिवर्तन स्कीम का हिस्सा है जिसे हाल ही में यूनियम कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य एनसीआर में प्रदूषण फैलानी वाली गाड़ियों हटाकर न्यू फ्यूल गाड़ियों को लाना है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक महमूद ने कहा कि उन्होंने गाड़ी बनाने वाली कंपनियों से बात की है और MoU साइन किए हैं, जिसमें इंडस्ट्री ने नई गाड़ियों की एक्स-शोरूम कीमत पर 8 फीसदी छूट देने की पेशकश की है।
ट्रक और बस मालिकों को किया जाएगा जागरूक
मंत्रालय के प्लान के मुताबिक अलग-अलग जिलों में प्रशासन और बैंकों के साथ मिलकर इन वाहन मालिकों से संपर्क किया जाएगा और इस योजना के बारे में जानकारी देकर इससे जुड़ने के लिए मनाने की कोशिश की जाएगी
दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी में क्या खास
वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार द्वारा सोमवार को मंजूर की गई नई ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) नीति में मुख्य रूप से चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया गया है और इसके तहत अगले चार सालों में 30,000 चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा मंजूर की गई इस नीति के इस वर्ष एक जुलाई से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक चार वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक मजबूत चार्जिंग नेटवर्क इस नीति की सफलता की आधारशिला होगा।
उन्होंने एक बयान में कहा, नीति की अवधि के दौरान पूरी दिल्ली में 30,000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। आवश्यक भूमि की पहचान पहले ही की जा चुकी है, और आने वाले महीनों में बड़े पैमाने पर पूरे शहर में चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास किया जाएगा। परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कहा कि शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने के लिए चार्जिंग बुनियादी ढांचा बेहद महत्वपूर्ण है, और इसलिए, इस नीति में दिल्ली भर में 30,000 से अधिक ईवी चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।
भाषा से इनपुट
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
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