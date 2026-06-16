2030 तक टोक्यो को पीछे छोड़ देगा दिल्ली NCR? 3 करोड़ नई आबादी के लिए बन रहे 5 मेगा प्लान
NCR Regional Plan 2041: 2030 तक NCR दुनिया का सबसे बड़ा शहरी क्षेत्र बन सकता है। बढ़ती आबादी को देखते हुए Regional Plan 2041 के तहत 5 बड़ी योजनाएं तैयार की जा रही हैं। जानिए इससे कैसे दिल्ली एनसीआर की तस्वीर बदल सकती है।
NCR Regional Plan 2041: दिल्ली-NCR आने वाले सालों में दुनिया का सबसे बड़ा शहरी समूह बन सकता है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल के अनुसार वर्तमान में NCR की आबादी करीब 7.5 करोड़ है। Regional Plan 2041 के मसौदे के मुताबिक 2030 तक NCR आबादी के मामले में जापान की राजधानी टोक्यो को भी पीछे छोड़ सकता है। ऐसे में नई आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। क्योंकि, इन 3 करोड़ से अधिक अतिरिक्त लोगों को घर, नौकरी, ट्रांसपोर्ट और बुनियादी सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। इन्हीं चुनौती से निपटने के लिए सरकार 5 स्तरों पर मास्टर प्लान बना रही है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जानिए हर जरूरी बात।
1. 'Namo City Project'- दिल्ली NCR में बसेंगे 4 नए शहर
सबसे चर्चित योजना 4 नए ग्रीनफील्ड शहरों की है। इसे फिलहाल 'Namo City' या ‘Namo Nodes’ कहा जा रहा है। इसका मकसद दिल्ली और मौजूदा NCR शहरों पर बढ़ते दबाव को कम करना है।
- इसके लिए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान अपनी-अपनी लोकेशन प्रस्तावित करेंगे।
- इनमें से हर राज्य से एक-एक लोकेशन का चुना जाएगा।
- परियोजना पर करीब 5000 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
- इन शहरों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास की सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा।
2. 30-Minute NCR: दिल्ली से आधे घंटे में पहुंचेंगे बड़े शहर
सरकार की दूसरी बड़ी योजना "30-Minute NCR" है। अगर यह योजना लागू होती है तो लोगों को रोजगार के लिए दिल्ली में रहने की मजबूरी कम होगी। वो अपना काम निपटाकर समय पर घर निकल सकते हैं, इससे दिल्ली पर बोझ कम पड़ेगा।
- हाई-स्पीड रेल नेटवर्क विकसित किया जाएगा।
- दिल्ली से प्रमुख NCR शहरों तक 30 मिनट में पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है।
- भविष्य में हेली-टैक्सी जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है।
- एक घंटे की रेल और 2-3 घंटे की सड़क कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की योजना है।
3. Counter Magnet Areas: दिल्ली की ओर पलायन रोकने की रणनीति
सरकार ने 9 ऐसे शहरों की पहचान की है, जिन्हें Counter Magnet Areas (CMA) के रूप में विकसित किया जाएगा। इन शहरों में इनवेस्टमेंट, इंडस्ट्री और रोजगार के अवसर बढ़ाकर लोगों को दिल्ली आने के बजाय अपने इलाके में ही बसने और काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इनमें शहरों में शामिल हैं-
- हिसार, अंबाला, जयपुर, कोटा, देहरादून, ग्वालियर, कानपुर-लखनऊ, बरेली, पटियाला-राजपुरा।
4. Walk-to-Work और Walk-to-Study मॉडल
Regional Plan 2041 सिर्फ शहर बनाने की बात नहीं करता, बल्कि रोजमर्रा के जीने के ढंग को भी बदलने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। इस मॉडल का मकसद भी रोजाना की लंबी दूरी की यात्रा को कम करना है।
- संस्थानों को अपनी जमीन के 15-20 प्रतिशत हिस्से पर आवास बनाने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।
- छात्रों के लिए हॉस्टल, कर्मचारियों के लिए आवास और ट्रांजिट हाउसिंग विकसित की जाएगी।
- इससे लोग काम करने वाली जगहों और शिक्षण संस्थानों के नजदीक रह सकेंगे।
5. NCR को 3 जोन में बांटने की तैयारी
बढ़ते क्षेत्रफल और अलग-अलग जरूरतों को देखते हुए NCR को तीन जोन में बांटने का प्रस्ताव है। इससे प्रदूषण नियंत्रण, भूमि उपयोग और विकास से जुड़े नियमों को स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से लागू किया जा सकेगा। दूर-दराज के जिलों पर दिल्ली जैसे प्रतिबंध लागू करने की जरूरत नहीं होगी।
- Core NCR
- Central NCR
- Peripheral NCR
Regional Plan 2041 को सिर्फ एक डेवलपमेंट स्कीम नहीं, बल्कि NCR के भविष्य का रोडमैप माना जा रहा है। इस तरह कहा जा रहा है कि इन 5 मास्टर प्लान के सही ढंग से लागू हो जाने से आने वाले सालों में दिल्ली NCR की पूरी तस्वीर बदल सकती है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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