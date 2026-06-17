30 मिनट में सफर, 'नमो शहर' में आशियाना; NCR रीजनल प्लान-2041 से बदल जाएगी तस्वीर
दिल्ली-NCR में आने वाले सालों में कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एनसीआर रीजनल प्लान-2041 का मकसद नार्थ इंडिया के इस सबसे बड़े शहरी क्षेत्र में लोगों के रहने, उनके काम करने और ट्रैवल करने के तरीके में व्यापक बदलाव लाना है।
दिल्ली-NCR में आने वाले सालों में कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। एनसीआर रीजनल प्लान-2041 के तहत यह एरिया एक ऐसे क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां हर तरह की सुविधाएं तेजी और आसानी से प्राप्त हो सकेंगी। इस प्लान का मकसद नार्थ इंडिया के सबसे बड़े शहरी क्षेत्र में लोगों के रहने, काम करने और ट्रैवल करने के तरीके में व्यापक बदलाव लाना है।
2041 तक दोगुना हो जाएगी आबादी
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) यानी दिल्ली सहित हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई शहरों का समूह। इस क्षेत्र पर जनसंख्या का दबाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। करीब साढ़े पांच करोड़ की आबादी वाले इस क्षेत्र में साल 2041 तक आबादी दोगुना होकर 11 करोड़ तक पहुंच सकता है। आने वाले दिनों में दिल्ली-एनसीआर के बदलाव पर ध्यान रखते हुए हाल ही में NCR प्लानिंग बोर्ड ने रीजनल प्लान-2041 की समीक्षा की। बोर्ड ने नेशनल कैपिटल रीजन की मौजूदा सीमाओं को बनाए रखने और साथ ही संतुलित क्षेत्रीय विकास पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया।
30 मिनट के अंदर पूरे एनसीआर में पहुंच
एनसीआर रीजनल प्लान-2041 के केंद्र में चार प्रस्तावित 'नमो सिटीज' और '30 मिनट में एनसीआर' है। इस प्लान के कामयाब रहने पर 30 मिनट के अंदर पूरे एनसीआर में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना संभव हो सकेगा। एनसीआर रीजनल प्लान-2041 के ड्रॉफ्ट के मुताबिक एनसीआर की आबादी 2011 में 5.81 करोड़ से बढ़कर 2041 तक लगभग 11.3 करोड़ होने का अनुमान है।
तेजी से बढ़ेगा शहरीकरण का स्तर
कई दशकों से दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा ने एनसीआर के विकास का ज्यादातर हिस्सा संभाला है। जानकारों का कहना है कि यह मॉडल अब अपनी आखिरी सीमा की ओर पहुंच रहा है। सिर्फ दिल्ली और उससे सटे इलाकों के ही विकास से बात नहीं बनेगी। इस पूरे क्षेत्र में शहरीकरण का स्तर तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। लोग नौकरी और बेहतर मौकों की तलाश में शहरों की ओर आ रहे हैं।
नाइट फ्रैंक इंडिया की एक रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित एनसीआर रीजनल प्लान 2041 से हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट और सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आ सकता है। इससे नार्थ इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट की ग्रोथ की दिशा बदल सकती है।
'30 मिनट में NCR' का आइडिया
इस प्लान में '30 मिनट में NCR' का भी विजन है। इसका मकसद इस क्षेत्र में ट्रैफिक सिस्टम को इस कदर बनाना है कि लोग आधे घंटे के अंदर मुख्य रिहायशी और कमर्शियल सेंटर्स के बीच आ-जा सकें। यही कारण है कि एनसीआर में आरआरटीएस कॉरिडोर, मेट्रो लाइन, हाईवे और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के नेटवर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
जीडीपी में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान
जानकारों का कहना है कि एनसीआर पहले से ही भारत की जीडीपी में लगभग 8 प्रतिशत का योगदान देता है। यह क्षेत्र देश के सबसे बड़े रोजगार केंद्रों में से एक बना हुआ है। प्रस्तावित नमो शहर के साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यमुना एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे और बढ़ते मेट्रो और आरआरटीएस नेटवर्क जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की तस्वीर बदल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।
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