NCR के 3 जिलों को जोड़ने वाली 4 लेन सड़क वन विभाग की इस शर्त से अटकी; इन इलाकों से है रूट

एनसीआर में आने वाले हरियाणा के जिला पलवल के होडल से गुरुग्राम के बिलासपुर तक बनने वाली 4 लेन सड़क वन विभाग की मंजूरी के इंतजार में अटक गई है। 616 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस रोड के लिए 79 हेक्टेयर भूमि पर पौधरोपण की शर्त पूरी होना बाकी है। जिसकी वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा है। यह सड़क पलवल, नूंह और गुरुग्राम जिलों को सीधे जोड़ेगी।

होडल से नूंह और तावडू होते हुए बिलासपुर चौक तक 4 लेन सड़क बनाने की योजना को हरियाणा सरकार से प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। इस परियोजना पर 616.01 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सड़क का निर्माण कार्य हरियाणा स्टेट रोड्स एंड ब्रिजेज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएसआरडीसी) के माध्यम से होना है। हालांकि, काम शुरू होने से पहले वन विभाग से एनओसी लेना जरूरी है। इसके लिए 79 हेक्टेयर गैर-वन भूमि उपलब्ध करानी होगी, जिस पर पौधरोपण किया जाएगा। इसी प्रक्रिया के पूरा न होने से परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है।

71 किलोमीटर लंबा मार्ग लंबा होगा मार्ग : होडल से बिलासपुर तक इस मार्ग की कुल लंबाई करीब 71 किलोमीटर है, जिसे एमडीआर-132 के नाम से जाना जाता है। इसमें होडल से बिलासपुर चौक तक का हिस्सा 4 लेन किया जाएगा। वर्तमान में सड़क की चौड़ाई लगभग 10 मीटर है, जिससे यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है। फोरलेन बनने के बाद सड़क चौड़ी होगी और वाहनों की आवाजाही आसान होगी। खासकर भारी वाहनों को जाम से राहत मिलेगी और यात्रा समय भी कम होगा।

औद्योगिक इलाकों को मिलेगी बेहतर कनेक्टिविटी : नूंह और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। सोहना आईएमटी, तावडू, भिवाड़ी, धारूहेड़ा, बिलासपुर और पलवल के पृथला औद्योगिक क्षेत्र में कई उद्योग स्थापित हो चुके हैं। इन इलाकों से भारी वाहनों की आवाजाही नूंह होकर होती है। 4 लेन सड़क बनने से उद्योगों को सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी। इससे माल ढुलाई आसान होगी और उद्योगों की लागत भी कम होगी। क्षेत्र में निवेश बढ़ने की भी उम्मीद है। यह सड़क दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे से शुरू होगी और उसके बाद दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर उजीना इंटरचेंज के अलावा नूंह-अलवर नेशनल हाईवे, रेवाड़ी नेशनल हाईवे, दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे को जोडेगी।

एनसीआर प्लान के तहत बनेगी सड़क यह चार लेन सड़क एनसीआर प्लान बोर्ड के तहत प्रस्तावित है। सरकार ने साफ किया है कि इस परियोजना पर होने वाला खर्च तय बजट के भीतर ही रहेगा। वित्त वर्ष 2025-26 में स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की अनुमति नहीं होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि तकनीकी स्वीकृति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बिना तकनीकी मंजूरी के कोई भी काम शुरू करने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सरकार ने निर्माण के हर चरण में नियमों और मानकों के पालन पर जोर दिया है। स्थानीय निवासी शमशेर, सूबेदार आदि का कहना है कि वन विभाग को जनहित के कार्यों के लिए जल्द से जल्द मंजूरी देनी चाहिए, इसके लिए कानून को आसान बनाया जाय ताकि कानूनी अड़चन की वजह से प्रोजेक्ट में विलंब न हो। नूंह की सड़कें वन विभाग की मंजूरी की वजह से अटकी हुई हैं। जिसके चलते सरकार का फिजूल खर्च भी बढ़ता है।

पलवल, नूंह, गुरुग्राम को सीधा लाभ मिलेगा इस सड़क के चार लेन बनने से पलवल, नूंह और गुरुग्राम जिलों के लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। तीनों जिलों के बीच आवागमन तेज और सुरक्षित होगा। रोजमर्रा की यात्रा करने वालों के साथ-साथ व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को भी राहत मिलेगी। अधिकारियों का मानना है कि बेहतर सड़क संपर्क से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। ग्रामीण इलाकों से शहरों तक पहुंच आसान होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।