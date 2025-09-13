दिल्ली में फॉर्च्यूनर ने युवक को मारी टक्कर, गुरुग्राम में ट्रक ने डिलिवरी एजेंट को कुचला

दक्षिणी दिल्ली के हौज खास इलाके में एक तेज रफ्तार कार की टक्कर से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। वहीं गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से डिलीवरी एजेंट की मौत हो गई।

दक्षिणी दिल्ली के हौज खास इलाके में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां तेज रफ्तार कार की टक्कर से 23 वर्षीय युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया, जबकि घायल युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से डिलीवरी एजेंट की मौत हो गई।

दिल्ली पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान विकास के रूप में हुई है जो यूपी के औरैया का रहने वाला था और गुरुग्राम में जोमैटो में काम करता था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान 23 वर्षीय सूरज के रूप में हुई है। वह मूल रूप से एम्स परिसर क्षेत्र में परिवार के साथ रहता था। मृतक के भाई विजय प्रकाश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 11 सितंबर की रात करीब 11.30 बजे उनका भाई सूरज कॉल पर पैसे मांग रहा था, क्योंकि उस दिन वह बाइक नहीं लाया था। विजय ने सूरज को एम्स अस्पताल के पास बुलाया। दोनों वहां मिलने के बाद साथ चल रहे थे।

विजय ने बताया कि जैसे ही वे युसूफ सराय मार्केट से आगे बढ़े, तभी अचानक पीछे से आई तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने उसके भाई सूरज को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही सूरज सड़क पर गिरकर बेहोश हो गया। आरोप है कि गाड़ी चालक ने घटना के बाद गाड़ी रोककर खिड़की से बाहर झांककर हालात देखे, मगर फिर बिना रुके तेज रफ्तार से वाहन भगा ले गया।

घटना के बाद विजय ने शोर मचाकर आसपास के लोगों की मदद से सूरज को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हादसे के संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी वाहन चालक की पहचान करने के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है।

वहीं गुरुग्राम पुलिस ने बताया कि दक्षिणी पेरिफेरल रोड के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक 20 साल के फूड डिलीवरी एजेंट को कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रक का ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। मृतक की पहचान विकास के रूप में हुई है। विकास उत्तर प्रदेश के औरैया का रहने वाला था। वह गुरुग्राम में जोमैटो के लिए डिलीवरी एजेंट का काम करता था।