Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

NCR के वकीलों की दिल्ली की अदालतों में चैंबर की मांग; हाईकोर्ट ने कमेटी को सौंपा मामला

Mar 03, 2026 03:32 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली हाईकोर्ट ने पोर्टफोलियो कमेटी को यह जांचने का निर्देश दिया है कि क्या नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे एनसीआर शहरों में रहने वाले वकीलों को भी दिल्ली की जिला अदालतों में चैंबर मिल सकते हैं। 

NCR के वकीलों की दिल्ली की अदालतों में चैंबर की मांग; हाईकोर्ट ने कमेटी को सौंपा मामला

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में अपनी पोर्टफोलियो कमेटी को यह विचार करने का निर्देश दिया है कि क्या दिल्ली के बाहर एनसीआर जैसे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में रहने वाले वकीलों को भी दिल्ली की जिला अदालतों में चैंबर मिल सकते हैं। एक वकील ने अदालत में याचिका दायर कर उन नियमों को चुनौती दी थी जो केवल दिल्ली में रहने वाले वकीलों को ही चैंबर आवंटन का पात्र मानते हैं। याचिकाकर्ता की दलील थी कि कई वकील दिल्ली के बाहरी इलाकों में रहते हैं जो अदालत के काफी करीब हैं इसलिए उन्हें इस सुविधा से बाहर रखना भेदभावपूर्ण है।

क्या अलॉट किए जा सकते हैं चैंबर?

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी पोर्टफोलियो कमेटी से यह तय करने को कहा कि क्या दिल्ली के नजदीक में रहने वाले वकीलों को दिल्ली जिला अदालतों में वकीलों के चैंबर अलॉट किए जा सकते हैं। न्यायमूर्ति वी. कामेश्वर राव एवं न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने एक वकील की याचिका का निपटारा किया है।

पात्रता की शर्त को चुनौती

इस याचिका में शाहदरा/कड़कड़डूमा, द्वारका व रोहिणी जिला अदालतों में वकीलों के चैंबर आवंटित करने के नियमों के तहत रहने की जगह के आधार पर पात्रता की शर्त को चुनौती दी गई।

एनसीआर के वकीलों को बाहर रखना भेदभावपूर्ण

पेशे से वकील याचिकाकर्ता ने दलील दी कि पात्रता सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले वकीलों तक सीमित करना व गाजिबयाद, फरीदाबाद अथवा नजदीक के शहरों (एनसीआर) में रहने वालों को बाहर रखना, मनमाना, बराबरी व भेदभाव न करने के संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है।

नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम वाले भी करते हैं दिल्ली में प्रैक्टिस

यह तर्क दिया गया कि दिल्ली की अदालतों में नियमित प्रैक्टिस करने वाले कई वकील नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम व फरीदाबाद जैसे एनसीआर इलाकों में रहते हैं, जो अक्सर दिल्ली के कई हिस्सों की तुलना में अदालत परिसर के ज्यादा पास होते हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार के स्थायी वकील गोपाल झा बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया (2019) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जहां उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि बदले हुए हालात व दिल्ली के आसपास शहरी फैलाव को देखते हुए वकीलों के चैंबर के आवंटन के लिए रहने की जगह के आधार पर पात्रता की शर्तों पर फिर से विचार करने का समय आ गया है।

पोर्टफोलियो कमेटियां उचित करेंगी विचार

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे पॉलिसी मामलों पर आखिरी फैसला सही आवंटन कमेटियों पर छोड़ दिया था। इस मिसाल को ध्यान में रखते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे पर संबंधित जिला अदालतों से जुड़ी उच्च न्यायालय की पोर्टफोलियो कमेटियों द्वारा ज्यादा सही तरीके से विचार किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:दिल्ली के मौसम में उलटफेर; 35 तक की स्पीड से धूल भरी हवाएं चलने का अलर्ट
ये भी पढ़ें:मुफ्त इलाज में कोताही; SC का दिल्ली के 51 प्राइवेट अस्पतालों को अवमानना नोटिस
ये भी पढ़ें:अब डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस से करें दिल्ली की सैर; कहां मिलेगा टिकट, कितना किराया?
Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।