होंडा कंपनी के मैनेजर ने पांचवी मंजिल से कूदकर दे दी जान, वजह भी नहीं पता चली

संक्षेप: अमित सांगवान धारूहेड़ा की एम2के सोसाइटी में अपने माता-पिता के साथ रह रहे थे। रात करीब 12 बजे उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने फ्लैट की पांचवीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

धारूहेड़ा में होंडा कंपनी के मैनेजर ने पांचवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। धारूहेड़ा की पॉश एम2के सोसाइटी में बीती रात यह घटना हुई। मृतक की पहचान हरियाणा के भिवानी के रहने वाले 48 साल के अमित सांगवान के रूप में हुई है। वह टपूकड़ा स्थित होंडा कंपनी में लंबे समय से कार्यरत थे और क्वालिटी मैनेजर के पद पर तैनात थे। उनकी पत्नी भिवानी में लेक्चरर है और वहीं रहती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।

ऊंचाई से गिरते ही दम तोड़ा अमित सांगवान धारूहेड़ा की एम2के सोसाइटी में अपने माता-पिता के साथ रह रहे थे। रात करीब 12 बजे उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने फ्लैट की पांचवीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षाकर्मियों ने जब शव को देखा, तो तुरंत इसकी सूचना धारूहेड़ा थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

बेहद प्रतिष्ठित परिवार से थे अमित सांगवान बेहद प्रतिष्ठित परिवार से थे। वह दो बेटियों के पिता थे। उनकी पत्नी भिवानी में एक कॉलेज में लेक्चरर हैं और पिता शिक्षा विभाग में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि मां भी लेक्चरर पद से रिटायर है। अमित की भाभी तमिलनाडु में जज हैं। परिजन उनके ऐसा आत्मघाती कदम उठाए जाने से हैरान हैं। फिल्हाल पुलिस परिजनों के बयान लेगी और आगे की जांच करेगी।