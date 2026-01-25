Hindustan Hindi News
ncr dharuhera rewari honda company manager suicide after fallen from 5th floor later died
होंडा कंपनी के मैनेजर ने पांचवी मंजिल से कूदकर दे दी जान, वजह भी नहीं पता चली

संक्षेप:

Jan 25, 2026 01:21 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, धारूहेड़ा
धारूहेड़ा में होंडा कंपनी के मैनेजर ने पांचवीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। धारूहेड़ा की पॉश एम2के सोसाइटी में बीती रात यह घटना हुई। मृतक की पहचान हरियाणा के भिवानी के रहने वाले 48 साल के अमित सांगवान के रूप में हुई है। वह टपूकड़ा स्थित होंडा कंपनी में लंबे समय से कार्यरत थे और क्वालिटी मैनेजर के पद पर तैनात थे। उनकी पत्नी भिवानी में लेक्चरर है और वहीं रहती है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी।

ऊंचाई से गिरते ही दम तोड़ा

अमित सांगवान धारूहेड़ा की एम2के सोसाइटी में अपने माता-पिता के साथ रह रहे थे। रात करीब 12 बजे उन्होंने संदिग्ध परिस्थितियों में अपने फ्लैट की पांचवीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सुरक्षाकर्मियों ने जब शव को देखा, तो तुरंत इसकी सूचना धारूहेड़ा थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है।

बेहद प्रतिष्ठित परिवार से थे

अमित सांगवान बेहद प्रतिष्ठित परिवार से थे। वह दो बेटियों के पिता थे। उनकी पत्नी भिवानी में एक कॉलेज में लेक्चरर हैं और पिता शिक्षा विभाग में प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जबकि मां भी लेक्चरर पद से रिटायर है। अमित की भाभी तमिलनाडु में जज हैं। परिजन उनके ऐसा आत्मघाती कदम उठाए जाने से हैरान हैं। फिल्हाल पुलिस परिजनों के बयान लेगी और आगे की जांच करेगी।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Haryana News Ncr News
