Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsncr company flee after people invested for double return
दोगुने रकम का था लालच, बहुतों ने लगाया पैसा; NCR में एक और कंपनी माल लेकर फरार

दोगुने रकम का था लालच, बहुतों ने लगाया पैसा; NCR में एक और कंपनी माल लेकर फरार

संक्षेप: फरीदाबाद में रकम दोगुना करने का झांसा देकर एक कंपनी 300 से अधिक लोगों की कमाई लेकर फरार हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार को एक महिला की शिकायत पर धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

Thu, 30 Oct 2025 08:48 AMSudhir Jha हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद में रकम दोगुना करने का झांसा देकर एक कंपनी 300 से अधिक लोगों की कमाई लेकर फरार हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार को एक महिला की शिकायत पर धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सिर्फ फरीदाबाद में 7 कंपनियां इस तरह माल समेटकर फरार हो गईं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के मुताबिक, गौंछी लाल कोठी निवासी इंद्रा ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि पहले वह एसी नगर में अपने परिवार के साथ रहती थी। एनआईटी एक-दो चौक पर समृद्ध जीवन वेलफेयर सोसाइटी का कार्यालय था। इस सोसाइटी की वह एजेंट थी। सोसाइटी के प्रबंधकों ने कहा कि उनकी सोसाइटी पांच वर्ष में रुपये दोगुना करती है। उनके भरोसे में आकर वह कंपनी के एजेंट बन गई थी।

उसने अपने परिवार के लोगों के खाते खुलवा दिए थे। कुल 15 लोगों को इस सोसाइटी में खाते खुलवा दिए थे। हर महीने 500 रुपये जमा करने होते थे। वह लगातार 5 साल तक इस कंपनी में अपने रुपये जमा करती आ रही थी। वहीं उसके कहने पर जिन 15 लोगों ने खाते खुलवाए थे, वे भी अपने रुपये जमा करते रहे थे, लेकिन जब रुपये देने की बारी आई तो कंपनी के प्रबंधक उससे पहले ही अपना दफ्तर बंद कर यहां से फरार हो गए।

पीड़ित महिला ने बताया कि इस कंपनी में काफी संख्या में लोगों ने रकम लगाई हुई थी। कंपनी के पास उसकी रकम 41, 500 रुपये थी। इसी तरह बाकी एजेंट ने भी अपने रुपये जमा करवाए आए थे। उन्होंने बताया कि इस कंपनी के द्वारा ठगे गए लोगों की संख्या काफी ज्यादा है।

फरीदाबाद से सात कंपनियां फरार

जानकारी के मुताबिक, शहर में रकम दोगुना करने वाली सात कंपनियां शहर से फरार हुई है। इसमें ठगी के शिकार हुए लोगों की संख्या और ठगी गई रकम का पता नहीं चल सका है। कंपनियों द्वारा ठगे गए लोगों की संख्या एक हजार से ज्यादा होने का अनुमान है। ठगी के शिकार हुए लोगों ने कुछ अरसे पहले डीसी विक्रम सिंह से शिकायत की थी।

कई शिकायतें आईं

चार दिन पहले भी कोतवाली थाना पुलिस ने बीएनपी नामक कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसी तरह सोमवार को भी सेक्टर-आठ थाना में एक कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सभी केस दर्ज होने के बाद पीड़ितों की वास्तविक संख्या का पता चल सकेगा। कोतवाली थाना एसएचओ श्रीभगवान ने बताया कि सात कंपनियां लोगों को रकम दोगुना करने का झांसा देकर फरार हुईं हैं।

Sudhir Jha

लेखक के बारे में

Sudhir Jha
डिजिटल और प्रिंट मीडिया में डेढ़ दशक का अनुभव। भारतीय राजनीति के साथ एशियाई और वैश्विक मामलों की समझ। अर्थशास्त्र और खेल में भी रुचि। जम्मू-कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले आज समाज, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, न्यूज ट्रैक, नवभारत टाइम्स में सेवा दे चुके हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के साउथ कैंपस से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन डिप्लोमा से पहले कंप्यूटर साइंस में ग्रैजुएशन किया है। जन्म बिहार में हुआ और पले-बढ़े मेरठ में। और पढ़ें
Delhi News Delhi Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।