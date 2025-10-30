दोगुने रकम का था लालच, बहुतों ने लगाया पैसा; NCR में एक और कंपनी माल लेकर फरार

संक्षेप: फरीदाबाद में रकम दोगुना करने का झांसा देकर एक कंपनी 300 से अधिक लोगों की कमाई लेकर फरार हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार को एक महिला की शिकायत पर धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

फरीदाबाद में रकम दोगुना करने का झांसा देकर एक कंपनी 300 से अधिक लोगों की कमाई लेकर फरार हो गई। कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार को एक महिला की शिकायत पर धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सिर्फ फरीदाबाद में 7 कंपनियां इस तरह माल समेटकर फरार हो गईं।

पुलिस के मुताबिक, गौंछी लाल कोठी निवासी इंद्रा ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि पहले वह एसी नगर में अपने परिवार के साथ रहती थी। एनआईटी एक-दो चौक पर समृद्ध जीवन वेलफेयर सोसाइटी का कार्यालय था। इस सोसाइटी की वह एजेंट थी। सोसाइटी के प्रबंधकों ने कहा कि उनकी सोसाइटी पांच वर्ष में रुपये दोगुना करती है। उनके भरोसे में आकर वह कंपनी के एजेंट बन गई थी।

उसने अपने परिवार के लोगों के खाते खुलवा दिए थे। कुल 15 लोगों को इस सोसाइटी में खाते खुलवा दिए थे। हर महीने 500 रुपये जमा करने होते थे। वह लगातार 5 साल तक इस कंपनी में अपने रुपये जमा करती आ रही थी। वहीं उसके कहने पर जिन 15 लोगों ने खाते खुलवाए थे, वे भी अपने रुपये जमा करते रहे थे, लेकिन जब रुपये देने की बारी आई तो कंपनी के प्रबंधक उससे पहले ही अपना दफ्तर बंद कर यहां से फरार हो गए।

पीड़ित महिला ने बताया कि इस कंपनी में काफी संख्या में लोगों ने रकम लगाई हुई थी। कंपनी के पास उसकी रकम 41, 500 रुपये थी। इसी तरह बाकी एजेंट ने भी अपने रुपये जमा करवाए आए थे। उन्होंने बताया कि इस कंपनी के द्वारा ठगे गए लोगों की संख्या काफी ज्यादा है।

फरीदाबाद से सात कंपनियां फरार जानकारी के मुताबिक, शहर में रकम दोगुना करने वाली सात कंपनियां शहर से फरार हुई है। इसमें ठगी के शिकार हुए लोगों की संख्या और ठगी गई रकम का पता नहीं चल सका है। कंपनियों द्वारा ठगे गए लोगों की संख्या एक हजार से ज्यादा होने का अनुमान है। ठगी के शिकार हुए लोगों ने कुछ अरसे पहले डीसी विक्रम सिंह से शिकायत की थी।