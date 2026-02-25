NCERT की नई किताब में दिल्ली-NCR की जहरीली हवा का जिक्र, 'AQI 400 पार' पर गंभीर चेतावनी
National Council of Educational Research and Training (NCERT) की नई कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की किताब में दिल्ली-NCR के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के 400 से ऊपर पहुंचने का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही इसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम से जोड़ा गया है।
देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण का मुद्दा अब स्कूली की किताबों यानी सिलेबस का हिस्सा बन गया है। National Council of Educational Research and Training (NCERT) की नई कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की किताब में दिल्ली-NCR के एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के 400 से ऊपर पहुंचने का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही इसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिम से जोड़ा गया है।
NCERT की किताब में क्या लिखा है
‘इंडियाज़ अर्बन लैंडस्केप’ नामक चैप्टर में शहरों के सामने मौजूद चुनौतियों का जिक्र किया गया है। इस चैप्टर में तेजी से बढ़ती आबादी, अव्यवस्थित शहरीकरण, संकरी और जर्जर सड़कें, पानी-सैनिटेशन की कमी, कचरा प्रबंधन की समस्याएं और वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते शहरों पर बन रहे दबाव का जिक्र किया गया है। इसी संदर्भ में NCR का उदाहरण देते हुए लिखा गया है कि यहां AQI का स्तर अक्सर 400 से ऊपर दर्ज होता है, जो सुरक्षित सीमा 50 से कहीं अधिक है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है।
AQI की परिभाषा को भी समझाया गया
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक- किताब में AQI की परिभाषा भी दी गई है। इसमें बताया गया है कि AQI एक संख्यात्मक पैमाना है, जो PM2.5, PM10, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसे प्रदूषकों के आंकड़ों को एकट्ठा कर एयर क्वालिटी को सरल तरीके से बताता है। आसान भाषा में समझिए तो AQI जितना अधिक होगा, प्रदूषण और इंसानों पर पड़ने वाला प्रभाव यानी स्वास्थ्य जोखिम उतना ही ज्यादा होगा।
इसके तहत हो रहा है बदलाव
नई किताबें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2023 के अनुरूप विकसित की जा रही हैं। पहले इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान की अलग-अलग किताबें होती थीं, लेकिन अब ‘Exploring Society: India and Beyond’ (भाग 1 और 2) के रूप में कंबाइन्ड सोशल साइंस की किताबें जारी की जा रही हैं।
पुरानी किताबों में इतनी स्पष्टता से जिक्र नहीं था
आपको बताते चलें कि पुरानी कक्षा 8 की किताबों में NCR और AQI के बारे में इस तरह से आसान भाषा में क्लियर करके नहीं बताया गया था। हालांकि प्रदूषण पर सामान्य चर्चा पहले भी की गई थी। इस बीच, नई किताब के एक अन्य हिस्से में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ संबंधी उल्लेख पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आपत्ति जताई है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें