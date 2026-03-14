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नोटबंदी में पुराने नोट लेने से किया था इनकार, एक्सिस बैंक पर लगा 3.19 करोड़ का जुर्माना

Mar 14, 2026 04:27 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, पीटीआई, नई दिल्ली
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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने नोटबंदी के दौरान पुराने नोट जमा करने से इनकार करने के मामले में एक्सिस बैंक को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने बैंक को दिल्ली की एक लॉजिस्टिक्स कंपनी को 3.19 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

नोटबंदी में पुराने नोट लेने से किया था इनकार, एक्सिस बैंक पर लगा 3.19 करोड़ का जुर्माना

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने नोटबंदी के दौरान पुराने नोट जमा करने से इनकार करने के मामले में एक्सिस बैंक को बड़ा झटका दिया है। आयोग ने बैंक को दिल्ली की एक लॉजिस्टिक्स कंपनी को 3.19 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है। आयोग ने माना कि बैंक ने सेवा में कमी की है।

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इस पीठ ने दिया आदेश,

यह आदेश आयोग के पीठासीन सदस्य एवीएम जे. राजेंद्र और न्यायिक सदस्य अनूप कुमार मेंदिरत्ता की पीठ ने 10 मार्च को दिया। आयोग प्रोक्योर लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कंपनी ने एक्सिस बैंक पर नोटबंदी के दौरान पुराने नोट जमा करने से इनकार करने का आरोप लगाया था।

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कंपनी को नोट जमा करने से किया था इंकार

कंपनी का कहना था कि 8 नवंबर 2016 को केंद्र सरकार द्वारा नोटबंदी की घोषणा के बाद सरकार ने सीमित समय के लिए पुराने नोट बैंक खातों में जमा करने की अनुमति दी थी। लेकिन इस दौरान एक्सिस बैंक ने कई बार अनुरोध करने के बावजूद कंपनी को अपने KYC अनुपालन वाले खाते में नोट जमा करने की अनुमति नहीं दी।

आयोग ने अपने आदेश में कहा कि बैंक ने बार-बार अनुरोध के बावजूद कंपनी को उसके खाते में नोट जमा करने से रोका और यह सिलसिला तब तक जारी रखा, जब तक कि नोट जमा करने की तय समय-सीमा समाप्त नहीं हो गई। इसके कारण कंपनी को सीधे तौर पर नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि उसके पास मौजूद नोट समय-सीमा खत्म होने के बाद बेकार हो गए।

आयोग ने यह भी कहा कि यदि बैंक को किसी लेन-देन पर शक था, तो वह उसे संबंधित प्राधिकरण को रिपोर्ट कर सकता था। लेकिन कानून के तहत बैंक को यह अधिकार नहीं था कि वह केवाईसी अनुपालन वाले खाते में नोट जमा करने से एकतरफा इनकार कर दे।

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लेन-देन की मनाई है, तो ठोस वजह हो

आदेश में कहा गया कि बैंकिंग प्रणाली में जमा स्वीकार करना एक मूलभूत सेवा है और बैंक को नियमानुसार कार्य करना चाहिए। यदि किसी लेन-देन को अस्वीकार करना हो, तो उसके लिए ठोस कारण होने चाहिए और उन्हें संबंधित नियमों के अनुसार स्पष्ट किया जाना चाहिए।

आयोग ने एक्सिस बैंक को निर्देश दिया कि वह प्रोक्योर लॉजिस्टिक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 3.19 करोड़ रुपये का भुगतान करे। साथ ही 30 दिसंबर 2016 से भुगतान की तारीख तक 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी देना होगा।

आयोग ने कहा कि यह राशि दो महीने के भीतर चुकानी होगी। यदि तय समय के भीतर भुगतान नहीं किया गया, तो देरी की अवधि के लिए बैंक को 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना पड़ेगा।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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