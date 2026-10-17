ग्रेनो में बड़ा ऐक्शन; 2 ड्रग लैब का भंडाफोड़, अमित शाह ने NCB की थपथपाई पीठ
NCB ने ग्रेटर नोएडा में 2 गुप्त ड्रग लैब का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में नाइजीरियाई नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई के लिए एनसीबी की पीठ थपथपाई है।
ग्रेटर नोएडा में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने 2 गुप्त ड्रग प्रयोगशालाओं का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी ने 'ऑपरेशन क्रिस्टल हंट' के तहत 379.74 किलोग्राम एम्फेटामाइन, रसायन और उपकरण जब्त किए। इन रसायनों से ड्रग्स बनाई जाती थी। बरामद सामान की कीमत लगभग 45 करोड़ रुपये है। इस कार्रवाई में नाइजीरियाई नागरिक को भी गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई के लिए एनसीबी की पीठ थपथपाई है। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई 'नशामुक्त भारत' के तहत ड्रग नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के संकल्प को दिखाती है।
भारी मात्रा में ड्रग्स संबंधी पदार्थ बरामद
एनसीबी की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, एजेंसी ने दो ड्रग्स बनाने वाली लैब्रोटरी का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में दो लोगों (जिनमें एक महिला भी शामिल है) को गिरफ्तार किया गया। एनसीबी ने 379.74 किलो एम्फेटामाइन युक्त पदार्थ और 10 किलोग्राम स्यूडोएफेड्रिन जब्त किया। गिरफ्तार दो आरोपियों की पहचान डेस्टिनी अब्राहम डंबिरी (नाइजीरियाई नागरिक) और मिजोरम की रहने वाली लल्लावमज़ुआली के रूप में हुई है।
वैध टूरिस्ट वीजा पर आया था नाइजीरियाई
NCB ने बताया कि डंबिरी जनवरी 2020 में 'फ्रांसिस कालोकोह' के नाम से भारत आया था। वह दिसंबर 2020 तक वैध टूरिस्ट वीजा पर आया था। उसने खुद को सिएरा लियोन का नागरिक बताया था। बयान के अनुसार, लल्लावमज़ुआली को पहले भी गोवा में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) की जांचे जा रहे एक मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। मार्च में अधिकारियों ने डाबोलिम एयरपोर्ट पर उसके चेक-इन सामान से 313 ग्राम हेरोइन युक्त पाउडर जब्त किया था।
तैयार की जाती थी सिंथेटिक ड्रग्स
बताया जाता है कि ये प्रयोगशालाएं ग्रेटर नोएडा के जहानाबाद कदलपुर गांव में एक किराए की जगह से चलाई जा रही थीं। इनका इस्तेमाल सिंथेटिक ड्रग्स बनाने और उनकी प्रोसेसिंग के लिए किया जा रहा था। एनसीबी ने खुफिया जानकारी के आधार पर शुक्रवार को एक गुप्त अभियान चलाया, जिसे 'ऑपरेशन क्रिस्टल हंट' नाम दिया गया था। जब्त सामग्री में 4.26 किलोग्राम क्रिस्टलीय, 157.7 किलोग्राम सेमी-क्रिस्टलीय और 217.78 किलोग्राम तरल एम्फेटामाइन युक्त पदार्थ शामिल थे।
शाह ने NCB की थपथपाई पीठ
जब्त की गई चीजों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसीटोन, टोल्यूनि, सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट जैसे रसायन भी शामिल थे। NCB के मुताबिक, इनका इस्तेमाल मेथम्फेटामाइन बनाने में किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे एक बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने एनसीबी को बधाई देते हुए 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि यह खुफिया इनपुट पर की गई NCB की कार्रवाई का एक बेहतरीन उदाहरण है। यह नशा तस्करों और गिरोहों को खत्म करने की हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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