NBCC will build flats for 78 affected people of Green View Society in Gurugram गुरुग्राम में ग्रीन व्यू सोसाइटी के 78 प्रभावितों को फ्लैट बनाकर देगा NBCC, 160 लोगों ने लिया रिफंड, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNBCC will build flats for 78 affected people of Green View Society in Gurugram

गुरुग्राम में ग्रीन व्यू सोसाइटी के 78 प्रभावितों को फ्लैट बनाकर देगा NBCC, 160 लोगों ने लिया रिफंड

गुरुग्राम सेक्टर-37डी में साढ़े तीन साल पहले असुरक्षित घोषित एनबीसीसी ग्रीन व्यू सोसाइटी के 238 फ्लैट मालिकों और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बीच सहमति बन गई है। इसमें से 160 फ्लैट मालिकों ने रिफंड ले लिया है, जबकि 78 फ्लैट मालिकों ने दोबारा निर्माण के विकल्प का चयन किया है।

Praveen Sharma लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम। हिन्दुस्तानFri, 15 Aug 2025 08:47 AM
share Share
Follow Us on
गुरुग्राम में ग्रीन व्यू सोसाइटी के 78 प्रभावितों को फ्लैट बनाकर देगा NBCC, 160 लोगों ने लिया रिफंड

गुरुग्राम सेक्टर-37डी में साढ़े तीन साल पहले असुरक्षित घोषित एनबीसीसी ग्रीन व्यू सोसाइटी के 238 फ्लैट मालिकों और एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के बीच सहमति बन गई है। इसमें से 160 फ्लैट मालिकों ने रिफंड ले लिया है, जबकि 78 फ्लैट मालिकों ने दोबारा निर्माण के विकल्प का चयन किया है।

17 फ्लैट मालिकों के साथ अभी सहमति नहीं बन सकी है। यह खुलासा एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से जिला उपायुक्त को सौंपी एक रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट में एनबीसीसी ने इस सोसाइटी के चार टावर को तोड़ने की मंजूरी मांगी है। रिपोर्ट के मुताबिक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग ने 21 सितंबर, 2009 को एनबीसीसी ग्रीन व्यू सोसाइटी को विकसित करने के लिए लाइसेंस जारी किया था।

ये भी पढ़ें:गुरुग्राम में बिल्डर प्रोजेक्ट की दीवार गिरी, 10 इमारतों को खतरा; 400 लोग निकाले

एनबीसीसी ने ईडब्ल्यूएस फ्लैट के अलावा 784 मुख्य फ्लैट का निर्माण किया था। मुख्य फ्लैट में से 255 फ्लैट बेचे गए थे। असुरक्षित घोषित होने के बाद फ्लैट मालिकों को दो विकल्प दिए गए थे। विकल्प एक में राशि रिफंड का प्रस्ताव दिया था, जबकि विकल्प दो में दोबारा फ्लैट का निर्माण करने का प्रस्ताव था।

रिपोर्ट के मुताबिक, 160 फ्लैट मालिकों ने रिफंड मांगा है। 78 फ्लैट मालिकों ने फ्लैट के बदले फ्लैट देने के विकल्प को चुना है। 17 फ्लैट मालिकों के साथ अभी बातचीत की जा रही है। जल्द ही इनके साथ भी दोनों विकल्प में किसी एक को लेकर सहमती बन जाएगी। विकल्प दो का चयन करने वाले फ्लैट मालिकों को दोबारा फ्लैट का निर्माण होने तक एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड की तरफ से किराया दिया जाएगा।

ईडब्ल्यूएस फ्लैट का दोबारा निर्माण होगा : रिपोर्ट में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने बताया है कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट को भी इस सोसाइटी के असुरक्षित घोषित होने के बाद खाली करवाया गया था। ईडब्ल्यूएस परिवारों से इस सिलसिले में बात की गई है। उन्होंने फ्लैट का दोबारा निर्माण करवाने का आग्रह किया है। ऐसे में फ्लैट का निर्माण दोबारा करके इन्हें कब्जा दिया जाएगा। 17 फ्लैट मालिकों के साथ अभी बातचीत की जा रही है।

कब्जा देने के साथ फ्लैट में दिख रही थी दरार

साल 2021 में एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने एनबीसीसी ग्रीन व्यू सोसाइटी में फ्लैट का कब्जा लोगों को दिया था। कब्जा देने के साथ फ्लैट और इमारत में दरार दिखना शुरू हो गई। लोगों की मांग पर जिला प्रशासन के आदेश के बाद आईआईटी दिल्ली से इस सोसाइटी की सरंचनात्मक की जांच हुई। जांच में यह सोसाइटी रहने के लिहाज से असुरक्षित पाई गई। 17 फरवरी, 2022 को आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इन फ्लैट को खाली करवाया गया था। जांच के दौरान इन फ्लैटों को रहने के लिहाज से असुरक्षित पाया गया था।

चार टावर को तोड़ने की मंजूरी मांगी

एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक अनिल कुमार ने जिला उपायुक्त को पत्र लिखकर इस सोसाइटी के ए, बी, सी और डी टावर को तोड़ने की मंजूरी मांगी है। इनकी तरफ से बताया गया है कि यह टावर बदहाल अवस्था में है। ये कभी भी गिर सकते हैं। ऐसे में यह किसी के लिए जानलेवा हो सकते हैं। पत्र में कहा कि ई, एफ और जी टावर में से एफ और जी टावर को तोड़ दिया है। ई टावर को तोड़ा जा रहा है। यह तीनों टावर एक निजी स्कूल के पास निर्मित थे। ईडब्ल्यूएस फ्लैट, स्कूल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की इमारत को तोड़ने की मंजूरी भी मांगी गई है।