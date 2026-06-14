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जब बेटे के बर्थडे पर नवाब की पोलो खेलते समय हुई मौत, दिल्ली के ‘जयपुर पोलो ग्राउंड’ की दर्दनाक कहानी

Ratan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Jaipur Polo Ground: दिल्ली के ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड से जुड़ी सबसे दर्दनाक घटना 5 जनवरी 1952 को हुई थी। इसी मैदान में पोलो खेलते समय नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी घोड़े से गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। उस दिन उनके बेटे मंसूर अली खान पटौदी का 11वां जन्मदिन था।

जब बेटे के बर्थडे पर नवाब की पोलो खेलते समय हुई मौत, दिल्ली के ‘जयपुर पोलो ग्राउंड’ की दर्दनाक कहानी

Jaipur Polo Ground: दिल्ली के जयपुर पोलो क्लब पर केंद्र सरकार ने कब्जा ले लिया है। इस क्लब को साल 1930 में महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय ने तोहफे के रूप में दिया था। सवाई मान सिंह अपने दौर के महानतम पोलो खिलाड़ियों में गिना जाता है। दिल्ली के इस पोलो ग्राउंड से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं। एक दुखद भी है, जो भारतीय क्रिकेट फैंस के जख्मों को भी हरा कर देता है। हम बात कर रहे हैं, उस किस्से की जब नवाब इफ्तिखार अली खान पटौदी की इसी ग्राउंड में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी।

बेटे के जन्मदिन पर नवाब की मौत

ये बात 5 जनवरी 1952 की है। जब पटौदी रियासत के नवाब और भारत-इंग्लैंड दोनों देशों के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले इफ्तिखार अली खान पटौदी पोलो खेलने के लिए मैदान पहुंचे थे। दिल्ली में उस दिन कड़ाके की ठंड थी। उनके साथ उनका बेटा मंसूर अली खान पटौदी भी मौजूद था, जो अपना 11वां जन्मदिन मना रहा था। बताया जाता है कि मैदान पहुंचने के कुछ ही मिनट बाद नवाब पटौदी घोड़े पर सवार होकर पोलो मैच खेलने उतरे। लेकिन खेल शुरू होने के तुरंत बाद वह घोड़े से गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा-तफरी मच गई। उन्हें तत्काल सहायता देने की कोशिश की गई, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि उनकी जान नहीं बच सकी।

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पटौदी परिवार सहित खेल जगत की दुखभरी दास्तां

इस हादसे ने न सिर्फ पटौदी परिवार को झकझोर दिया, बल्कि भारतीय खेल जगत को भी सदमे में डाल दिया। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि इस पूरी घटना का गवाह उनका बेटा मंसूर अली खान पटौदी बना, जिसने बाद में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की और "टाइगर पटौदी" के नाम से मशहूर हुआ। एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया था कि जब भी वह जयपुर पोलो ग्राउंड जाते थे, उन्हें अपने पिता की आखिरी यादें ताजा हो जाती थीं।

1930 में सवाई मानसिंह ने तोहफे में दिया था ये क्लब

करीब एक सदी पुराना जयपुर पोलो ग्राउंड खुद भी इतिहास का हिस्सा है। इसे 1930 के आसपास जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय ने दिल्ली पोलो क्लब को उपलब्ध कराया था। बाद में यह देश में पोलो खेल का प्रमुख केंद्र बना और यहां कई अंतरराष्ट्रीय मुकाबले भी आयोजित हुए। सवाई मान सिंह द्वितीय को अपने दौर के महानतम पोलो खिलाड़ियों में गिना जाता है। उनके नेतृत्व में जयपुर पोलो टीम ने 20वीं सदी के शुरुआती और मध्य दशकों में इस खेल पर लंबे समय तक दबदबा बनाए रखा था।

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केंद्र सरकार ने पोलो क्लब का ले लिया कब्जा

साल 1983 में भारतीय पोलो संघ (IPA) ने इसका प्रबंधन संभाला। IPA का दावा था कि 1993 के बाद भी लीज का विस्तार होता रहा, जबकि केंद्र सरकार का कहना था कि लीज मार्च 1993 में ही समाप्त हो गई थी। इसी विवाद को लेकर मामला अदालतों तक पहुंचा। मई 2026 में केंद्र ने बेदखली आदेश जारी किया और IPA को राहत नहीं मिली। आखिरकार 14 जून 2026 को भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) ने ऐतिहासिक जयपुर पोलो ग्राउंड का कब्जा लेकर उसे केंद्र सरकार के नियंत्रण में ले लिया।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta

रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।


रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।


लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।


रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।


इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।

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