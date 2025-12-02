रेवाड़ी के होटल में मिली नेवी जवान की लाश, छुट्टी पूरी कर जा रहा था केरल

संक्षेप: हरियाणा के रेवाड़ी के एक होटल में नेवी के एक जवान का शव संदिग्ध हालत में बरामद होने से सनसनी फैल गई। जवान का शव बाथरूम में पड़ा मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

हरियाणा के रेवाड़ी के एक होटल में नेवी के एक जवान का शव संदिग्ध हालत में बरामद होने से सनसनी फैल गई। जवान का शव बाथरूम में पड़ा मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान महेंद्रगढ़ जिले के अटेली के गांव गढ़ी रूठल के 25 साल के हितेश के रूप में हुई है। वह छह साल से नौसेना में कार्यरत था और अभी केरल में तैनात था। इसी साल फरवरी में उसकी शादी हुई थी। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है।

25 दिन की छुट्टी पर आया था घर हितेश 25 दिन की छुट्टी पर घर आया था। बीती रात लगभग 3 बजे वह रेवाड़ी के अंबेडकर चौक स्थित एक होटल में ठहरने आया। होटल में उसे एक कमरा दिया गया और सुबह 11 बजे तक उसे कमरा खाली करना था, लेकिन जब वह तय समय तक बाहर नहीं आया तो होटल प्रबंधक को शक हुआ। उन्होंने तुरंत थाना मॉडल टाउन पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर बाथरूम में हितेश का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पहली नजर में मामला किसी जहरीले पदार्थ खाने का लग रहा है, लेकिन असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।

अकेले ही आया था होटल डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि हितेश ने बीती रात करीब साढ़े तीन बजे कमरा बुक किया था। होटल स्टाफ के मुताबिक वह अकेले ही यहां आया था। पुलिस ने पूरे कमरे की जांच की और शव को आगे की कार्रवाई के लिए अस्पताल भिजवाया। होटल प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है और कमरे से मिले सामान को भी जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। आस पास के और होटल के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। मौत के सही कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।