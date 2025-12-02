Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNavy Office Found Dead In Hotel Room on his way to Kerala after leave
रेवाड़ी के होटल में मिली नेवी जवान की लाश, छुट्टी पूरी कर जा रहा था केरल

रेवाड़ी के होटल में मिली नेवी जवान की लाश, छुट्टी पूरी कर जा रहा था केरल

संक्षेप:

हरियाणा के रेवाड़ी के एक होटल में नेवी के एक जवान का शव संदिग्ध हालत में बरामद होने से सनसनी फैल गई। जवान का शव बाथरूम में पड़ा मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Tue, 2 Dec 2025 03:43 PMAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, रेवाड़ी
share Share
Follow Us on

हरियाणा के रेवाड़ी के एक होटल में नेवी के एक जवान का शव संदिग्ध हालत में बरामद होने से सनसनी फैल गई। जवान का शव बाथरूम में पड़ा मिला। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान महेंद्रगढ़ जिले के अटेली के गांव गढ़ी रूठल के 25 साल के हितेश के रूप में हुई है। वह छह साल से नौसेना में कार्यरत था और अभी केरल में तैनात था। इसी साल फरवरी में उसकी शादी हुई थी। पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

25 दिन की छुट्टी पर आया था घर

हितेश 25 दिन की छुट्टी पर घर आया था। बीती रात लगभग 3 बजे वह रेवाड़ी के अंबेडकर चौक स्थित एक होटल में ठहरने आया। होटल में उसे एक कमरा दिया गया और सुबह 11 बजे तक उसे कमरा खाली करना था, लेकिन जब वह तय समय तक बाहर नहीं आया तो होटल प्रबंधक को शक हुआ। उन्होंने तुरंत थाना मॉडल टाउन पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर बाथरूम में हितेश का शव पड़ा हुआ था। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि पहली नजर में मामला किसी जहरीले पदार्थ खाने का लग रहा है, लेकिन असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा।

अकेले ही आया था होटल

डीएसपी सुरेंद्र श्योराण ने बताया कि हितेश ने बीती रात करीब साढ़े तीन बजे कमरा बुक किया था। होटल स्टाफ के मुताबिक वह अकेले ही यहां आया था। पुलिस ने पूरे कमरे की जांच की और शव को आगे की कार्रवाई के लिए अस्पताल भिजवाया। होटल प्रबंधन से पूछताछ की जा रही है और कमरे से मिले सामान को भी जांच के लिए कब्जे में लिया गया है। आस पास के और होटल के सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है। मौत के सही कारणों का पता पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा। पोस्टमॉर्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।

रिपोर्ट: मोनी देवी

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma
अदिति शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया में 8 साल का अनुभव है। साल 2016 में प्रोडक्शन हाउस से करियर की शुरुआत करने के बाद इन्होंने फर्स्टपोस्ट हिन्दी, न्यूज नेशन और टीवी9 जैसे संस्थानों में सेवा दी और वर्ष 2023 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ीं। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के वृंदावन की रहने वाली अदिति ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रैजुएशन किया है। इससे पहले यह बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में ग्रेजुएशन कर चुकी हैं। इन्हें भारतीय राजनीति और अपराध से जुड़ी खबरों में खास दिलचस्पी है। और पढ़ें
Suicide Haryana News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।