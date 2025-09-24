navratri delhi kuttu atta food poisoning Jahangirpuri दिल्ली में बिक रहा नकली कुट्टू का आटा, 550 से ज्यादा लोग बीमार; ऐसे कर सकते हैं चेक, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली में बिक रहा नकली कुट्टू का आटा, 550 से ज्यादा लोग बीमार; ऐसे कर सकते हैं चेक

नवरात्र के पहले दिन, कुट्टू का आटा खाने से जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क और भलस्वा डेयरी जैसे कई इलाकों में 550 से ज़्यादा लोग बीमार हो गए, जिसके बाद पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने जाँच शुरू कर दी है और आटे के नमूने लिए हैं।

Anubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 24 Sep 2025 05:36 AM
नवरात्र के पहले दिन सोमवार रात को कुट्टू के आटे से बनी रोटी खाने से उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, भलस्वा डेयरी, लाल बाग सहित कई इलाकों में करीब 550 लोगों की तबीयत बिगड़ गई।

इनमें से करीब 300 लोग जहांगीरपुरी स्थित अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि लोग उल्टी, दस्त, पेट दर्द, कमजोरी व चक्कर आने की समस्या साथ अस्पताल में पहुंचे थे। घटना के बाद पुलिस प्रशासन व खाद्य सुरक्षा विभाग सक्रिय हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने प्रभावित इलाकों की कई दुकानों से कुट्टू के आटे के सैंपल लेकर जांच के लिए लैब भेजा है।

खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों को कुट्टू के आटे में मिलावट और खराब गुणवत्ता होने की आंशका है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद लोगों के बीमार होने के असल कारणों का पता चल सकेगा। अस्पताल प्रशासन के अनुसार सोमवार देर रात से अस्पताल की इमरजेंसी में अचानक मरीज आने शुरू हुए थे और मंगलवार सुबह 6 बजे तक मरीज आए।

मंगलवार सुबह करीब 6:10 बजे इसकी सूचना जहांगीरपुरी थाने में दी गई। पुलिस के अनुसार जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, भलस्वा डेयरी, लाल बाग और स्वरूप नगर सहित कई इलाकों से मरीज अस्पताल में पहुंचे थे।

ओपीडी में भी पहुंचे मरीज

अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि ज्यादातर मरीजों ने स्थानीय दुकानों से कुट्टू का लूज आंटा लिया था। खाने के कुछ देर बाद उन्हें खाद्य विषाक्तता जैसी स्थिति हो गई। राहत की बात है कि किसी को गंभीर परेशानी नहीं हुई। अस्पताल में कुछ देर इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई।

दीपचंद बंधु अस्पताल में पहुंचे करीब 250 मरीज: दिल्ली सरकार के दीपचंद बंधु अस्पताल व बुराड़ी अस्पताल में भी मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से बीमार हुए लोग पहुंचे। दीपचंद बंधु अस्पताल में करीब 250 लोग इलाज के लिए पहुंचे। इनमें से कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कर ड्रिप लगानी पड़ी। ये लोग वजीरपुर गांव, जेलरवाला बाग और इसके आसपास के इलाकों से अस्पताल में पहुंचे थे।

ऐसे कर सकते हैं असली आटा का टेस्ट

  • पानी के साथ परीक्षण: एक ग्लास पानी में थोड़ा कुट्टू का आटा डालें। अगर यह ऊपर तैरता है और धीरे-धीरे घुलता है, तो यह असली है। नकली आटा तुरंत नीचे बैठ जाता है।
  • तेल के साथ परीक्षण: शुद्ध कुट्टू का आटा तेल के साथ मिलकर गांठे नहीं बनाता, जबकि मिलावटी आटा तेल के साथ मिलकर गांठे बना सकता है।
  • जलाकर परीक्षण: थोड़ी मात्रा में आटा जलाकर देखें। मेवे जैसी सुगंध दे, तो यह शुद्ध है। बदबू आना मिलावट का संकेत हो सकता है।
  • रंग: असली कुट्टू का आटा हल्का भूरा या ग्रे रंग का होता है। अगर आंटा बहुत सफेद या चमकीला दिखे, तो इसमें मिलावट हो सकती है।
  • महक: शुद्ध कुट्टू के आटे से मिट्टी जैसी हल्की महक आती है। अगर इसमें कोई खास महक नहीं है या दुर्गंध आ रही है, तो यह बासी या मिलावटी हो सकता है।
  • दानेदार: शुद्ध कुट्टू का आटा हल्का दानेदार होता है, जबकि मिलावटी आंटा बहुत महीन और चिकना हो सकता है।
  • गूंथने के समय परीक्षण: आटे को पानी से गूंथने पर अगर वह बिखरने लगे या चिपचिपा हो जाए, तो उसमें मिलावट है।

गाजियाबाद में सात की तबीयत बिगड़ी

लोनी बॉर्डर थानाक्षेत्र की जवाहर नगर कॉलोनी में नवरात्र पर कुट्टू के आटे से बने पकवान खाने के बाद चार परिवार के सात लोग बीमार हो गए। मंगलवार सुबह इन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य में सुधार होने पर इन्हें छुट्टी दे दी गई।

खाद्य एवं रसद विभाग के अधिकारी आशुतोष राय ने बताया कि जिस दुकान से कुट्टू का आटा लिया गया, वहां से नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। दूसरी ओर, वैशाली में दो दुकानों से 125 लीटर घी को जब्त किया गया।

खुद परीक्षण कर कुट्टू के आटे की जांचें गुणवत्ता

त्योहारों में व्रत रखने वाले लोग कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करते हैं। यह आटा खाने से पहले भी कई बार लोगों के बीमार होने की घटनाएं सामने आई है। इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हम रंग, महक या घरेलू परीक्षण कर इसकी शुद्धता की जांच कर सकते हैं।

खराब खाद्य पदार्थों की जांच हो : आप

नवरात्र में कुट्टू का आटा खाने से लोगों के बीमार हाेने की घटना पर चिंता जताते हुए आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश संयोजक ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा है कि सरकार को डांडिया खेलने से फुर्सत मिल जाए तो इन अस्पतालों की सुध जरूर लीजिएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में व्रत के फलाहार में भी मिलावट शुरू हो गई है। उधर, आप विधायक संजीव झा ने बाबू जगजीवन राम अस्पताल में पहुंच बीमार हुए लोगों से मुलाकात कर जांच की मांग की है।

कार्रवाई का आश्वासन

जहांगीरपुर की दुकानों से तीन सैंपल उठाए हैं। भलस्वा, महेंद्र पार्क, समयपुर, लाल बाग व वजीरपुर से भी सैंपल लिए गए हैं। विभाग का कहना है कि मिलावट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि मामले की जांच चल रही है।

पुलिस ने शुरू की जांच

कई परिवारों में चार से पांच लोग बीमार हुए। अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची एक महिला ने बताया कि परिवार में चार लोग बीमार हो गए। पुलिस का कहना है कि खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ मिलकर कुटटू के आंटे की गुणवत्ता की जांच की जा रही है।