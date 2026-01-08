Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newsnational-level shooter has accused her coach of sexual assault in a hotel room under the pretext of a performance review
नेशनल लेवल की शूटर ने कोच पर लगाया यौन शोषण का आरोप, परफॉर्मेंस रिव्यू के बहाने होटल में दरिंदगी

संक्षेप:

Jan 08, 2026 05:43 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, फरीदाबाद।
खेल जगत को शर्मसार करने वाली एक घटना में 17 वर्षीय एक नेशनल लेवल की निशानेबाज (Shooter) ने अपने कोच पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि कोच ने पिछले महीने फरीदाबाद के एक होटल में उसके साथ इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।

दर्ज एफआईआर के मुताबिक, यह घटना 16 दिसंबर की है। पीड़िता ने उस दिन दक्षिण दिल्ली के तुगलकाबाद स्थित डॉ. करणी सिंह शूटिंग रेंज में एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया था। मैच खत्म होने के बाद, कोच ने उसे खेल के प्रदर्शन की समीक्षा करने के बहाने फरीदाबाद के सूरजकुंड स्थित एक होटल की लॉबी में बुलाया, जहां वह ठहरा हुआ था।

आरोप है कि जब लड़की वहां पहुंची, तो कोच ने उसे यह कहकर अपने कमरे में चलने के लिए मजबूर किया कि वहां बेहतर तरीके से चर्चा हो पाएगी।

शिकायत में कहा गया है कि होटल के कमरे में कोच ने नाबालिग खिलाड़ी के साथ यौन शोषण किया। इतना ही नहीं आरोपी ने पीड़िता को धमकी भी दी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो वह उसका करियर बर्बाद कर देगा और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा।

पॉक्सो एक्ट के तहत मामला

फरीदाबाद पुलिस ने पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर मंगलवार को महिला थाना (NIT फरीदाबाद) में मामला दर्ज किया है। चूंकि एथलीट घटना के समय नाबालिग थी, इसलिए पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 6 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है।

होटल के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। होटल स्टाफ और अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कॉल रिकॉर्ड्स और डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित किया जा रहा है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "आरोप बेहद गंभीर हैं। हम उचित प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी सबूत सुरक्षित रहें। जल्द ही आरोपी से पूछताछ की जाएगी।"

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
Faridabad News
