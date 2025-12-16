Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNational Slip Scheme implemented in BJP..., what did you say about the name of BJP Executive President?
भाजपा में 'राष्ट्रीय पर्ची योजना' लागू, ऐसे निकला BJP कार्यकारी अध्यक्ष का नाम; और क्या बोली आप?

भाजपा में 'राष्ट्रीय पर्ची योजना' लागू, ऐसे निकला BJP कार्यकारी अध्यक्ष का नाम; और क्या बोली आप?

संक्षेप:

आप का आरोप है कि भाजपा में 'राष्ट्रीय पर्ची योजना' लागू हो गई है। इसके तहत ही मंत्री, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है।

Dec 16, 2025 02:40 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बनाए गए हैं। भाजपा के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाया है। आप का आरोप है कि भाजपा में 'राष्ट्रीय पर्ची योजना' लागू हो गई है। इसके तहत ही मंत्री, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है। इसके साथ ही पूर्व विधायक और आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पर्ची से राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम निकाला

सौरभ भारद्वाज ने कहा- “भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई नीति लागू हो चुकी है। राष्ट्रीय पर्ची योजना। पर्चियों से मुख्यमंत्रियों के नाम निकाले जाते हैं। पर्चियों से मंत्रियों के नाम निकाले जाते हैं और अब इन्होंने पर्ची से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम निकाला है। ऐसे आदमी को बनाते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये भी बन सकता है।” इसके साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का जिक्र करते हुए निशाना साधा।

आप ने रेखा गुप्ता पर साधा निशाना

आप नेता ने कहा- आप ऐसे समझिए कि 2025 से पहले रेखा गुप्ता का नाम कौन जानता था। उनकी दिल्ली में भाजपा के चुनाव को जिताने के लिए क्या योगदान था? इसके बाद हमलावर अंदाज में तंज कसते हुए कहा- सिर्फ ये कि एमसीडी सदन के अंदर माइक तोड़ देती थीं, लोगों के साथ गाली गलोज करती थीं। उसके अलावा उनका क्या योगदान था। आपने उन्हें सीएम बना दिया। सौरभ ने आगे कहा- उन्हें खुद कई दिनों तक यकीन नहीं हुआ कि वो सीएम हैं।

भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व डरा हुआ है

सौरभ भारद्वाज ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व पर हमलावर होते हुए कहा- भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व डरा हुआ है। ऐसे लोग कभी भी प्रतिस्पर्धी लोगों को अपने नीचे नहीं आने देंगे। उन्होंने आगे कहा- आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम पूछें, तो किसी को नहीं मालूम होगा। मुझे खुद नहीं मालूम है। पता नहीं किन- किन लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया है। ऐसे ही इन लोगों ने अध्यक्ष बनाया है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News Delhi AAP अन्य..
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।