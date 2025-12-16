भाजपा में 'राष्ट्रीय पर्ची योजना' लागू, ऐसे निकला BJP कार्यकारी अध्यक्ष का नाम; और क्या बोली आप?

संक्षेप: आप का आरोप है कि भाजपा में 'राष्ट्रीय पर्ची योजना' लागू हो गई है। इसके तहत ही मंत्री, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है।

भारतीय जनता पार्टी के नए कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन बनाए गए हैं। भाजपा के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाया है। आप का आरोप है कि भाजपा में 'राष्ट्रीय पर्ची योजना' लागू हो गई है। इसके तहत ही मंत्री, मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई है। इसके साथ ही पूर्व विधायक और आप के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सीएम रेखा गुप्ता पर भी निशाना साधा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पर्ची से राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम निकाला सौरभ भारद्वाज ने कहा- “भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक नई नीति लागू हो चुकी है। राष्ट्रीय पर्ची योजना। पर्चियों से मुख्यमंत्रियों के नाम निकाले जाते हैं। पर्चियों से मंत्रियों के नाम निकाले जाते हैं और अब इन्होंने पर्ची से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम निकाला है। ऐसे आदमी को बनाते हैं कि लोग सोचते हैं कि ये भी बन सकता है।” इसके साथ ही दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का जिक्र करते हुए निशाना साधा।

आप ने रेखा गुप्ता पर साधा निशाना आप नेता ने कहा- आप ऐसे समझिए कि 2025 से पहले रेखा गुप्ता का नाम कौन जानता था। उनकी दिल्ली में भाजपा के चुनाव को जिताने के लिए क्या योगदान था? इसके बाद हमलावर अंदाज में तंज कसते हुए कहा- सिर्फ ये कि एमसीडी सदन के अंदर माइक तोड़ देती थीं, लोगों के साथ गाली गलोज करती थीं। उसके अलावा उनका क्या योगदान था। आपने उन्हें सीएम बना दिया। सौरभ ने आगे कहा- उन्हें खुद कई दिनों तक यकीन नहीं हुआ कि वो सीएम हैं।