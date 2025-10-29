Hindustan Hindi News
गाजियाबाद में नेशनल शूटिंग प्लेयर से छेड़छाड़-मारपीट, लड़की की हिम्मत से पकड़ में आया मनचला

गाजियाबाद में नेशनल शूटिंग प्लेयर से छेड़छाड़-मारपीट, लड़की की हिम्मत से पकड़ में आया मनचला

संक्षेप: नेशनल लेवल की शूटिंग प्लेटर से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लड़की की हिम्मत से आरोपी की गिरफ्तारी मुमकिन हुई।

Wed, 29 Oct 2025 04:14 PMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद के मोदीनगर में नेशनल लेवल की राइफल शूटिंग खिलाड़ी के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। पीड़िता शूटिंग रेंज से प्रैक्टिस खत्म कर घर लौट रही थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फफराना रोड पर अचानक एक बाइक सवार युवक ने उसका रास्ता रोक लिया और अश्लील हरकतें करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

आरोपी की हरकत से लड़की ने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत अपना हाथ छुड़ाया, युवक की बाइक की नंबर प्लेट का फोटो खींच लिया और उसकी बाइक की चाबी निकाल ली। जब युवती ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े। भीड़ को आता देख आरोपी वहां से भाग निकला। युवती ने तुरंत मोदीनगर थाने में जाकर मामले की तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। यह घटना मंगलवार सुबह करीब 9:50 बजे की है।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और आरोपी की पहचान अंकुर, निवासी शामली जिला के रूप में की। वह मोदीनगर के स्पर्श अस्पताल में लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम करता है। मोदीनगर एसीपी अमित सक्सेना ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि पीड़िता के साहस से ही आरोपी की पहचान संभव हुई। एसीपी ने बताया कि आरोपी पर छेड़छाड़ और अभद्र व्यवहार की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। फिलहाल मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।

