NCR: नेशनल लेवल के पैरा एथलीट को भीड़ ने बुरी तरह पीटा, मौत; शादी में हुई थी नोकझोंक, फिर…

घटना 27 नवंबर की शाम रेवरी खेड़ा गांव में हुई, जहां 28 वर्षीय रोहित अपने दोस्त जतिन के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए थे। तभी नशे में धुत लोगों के अभद्र व्यवहार पर एथलीट ने आपत्ति जताई थी और फिर…

Sun, 30 Nov 2025 08:45 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, रोहतक
हरियाणा के रोहतक जिले के रहने वाले नेशनल लेवल के पैरा-एथलीट रोहित धनकर की मौत हो गई है। दो दिन पहले एक शादी समारोह के दौरान भीड़ द्वारा उनकी बेरहमी से पिटाई की गई थी। मारपीट की शुरूआत एक शादी समारोह में हुई मामूली नोकझोंक से हुई थी, जहां रोहित ने कुछ युवकों के अभद्र व्यवहार करने का विरोध किया था। ये रोक-टोक ही उनकी जान पर भारी पड़ गई।

घटना 27 नवंबर की शाम रेवरी खेड़ा गांव में हुई, जहां 28 वर्षीय रोहित अपने दोस्त जतिन के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए थे। शादी में दूल्हे पक्ष के कुछ युवकों के अभद्र और नशे में धुत व्यवहार पर रोहित ने आपत्ति जताई। परिजनों ने बीच-बचाव कर विवाद को शांत करा दिया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ।

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, शादी से लौटते समय रोहित और जतिन की कार को पीछे से टक्कर मारी गई। इसके बाद 15–20 लोगों का झुंड उनकी कार के आसपास इकट्ठा हो गया। हमलावरों ने कार की खिड़कियां तोड़ीं और रोहित पर लोहे की रॉडों व हॉकी स्टिक से हमला शुरू कर दिया। जतिन किसी तरह मौके से भागने में सफल रहे, लेकिन रोहित को गंभीर चोटें आईं। उन्हें पहले भिवानी जनरल हॉस्पिटल ले जाया गया और हालत बिगड़ने पर रोहतक पीजीआईएमएस रेफर किया गया, जहां शनिवार को उनकी मौत हो गई।

पुलिस ने अब तक छह आरोपियों को हिरासत में लिया है और हमले में इस्तेमाल एक वाहन भी जब्त किया है। जांच अधिकारी देवेंद्र कुमार के अनुसार, रोहित और जतिन के एतराज़ का बदला लेने के लिए यह हमला किया गया।

रोहित धनकर दो बार जूनियर पैरा नेशनल रिकॉर्ड होल्डर और सात बार सीनियर पैरा नेशनल चैंपियन रह चुके थे। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था और पेशे से जिम ट्रेनर थे। उनके परिवार का कहना है कि रोहित के शरीर पर 30–35 चोटों के निशान थे। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

