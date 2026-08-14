यमुना सिटी में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बनेगा राष्ट्रीय संस्थान, ICMR को दी जाएगी 30 एकड़ जमीन

यमुना सिटी में लोगों को तमाम तरह की अत्याधुनिक सुख-सुविधाओ के साथ ही बेहतर इलाज भी मिलेगा। इसके लिए ICMR द्वारा गंभीर बीमारियों इलाज से जुड़ी रिसर्च के लिए राष्ट्रीय संस्थान बनाया जाएगा।

यमुना सिटी के सेक्टर-9 में गंभीर बीमारियों के इलाज और अनुसंधान के लिए आधुनिक राष्ट्रीय संस्थान विकसित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को यहां 30 एकड़ भूमि देने देने का रास्ता साफ हो गया है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि यमुना सिटी को देश के प्रमुख चिकित्सीय अनुसंधान और रोग निवारण केंद्रों में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। शहर में आधुनिक चिकित्सीय अनुसंधान संस्थान के विकास के लिए 30 एकड़ भूमि देने पर सहमति बनी है। यहां पर गंभीर और उभरती बीमारियों की रोकथाम, अनुसंधान, समय पर पहचान, आधुनिक इलाज तकनीकों के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक संस्थान स्थापित होगा।

संस्थान में महामारी व नई बीमारियों पर शोध, संक्रमण की रोकथाम, आधुनिक जांच तकनीकों का विकास और स्वास्थ्य नीतियों के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए जाएंगे। इसके स्थापित होने से पश्चिमी यूपी, दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों के लोगों को उच्चस्तरीय अनुसंधान आधारित स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। मरीजों को नई जांच तकनीकों, बेहतर निदान व इलाज संबंधी अनुसंधान का सीधा फायदा भी मिलेगा। यहां वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। बायोटेक, मेडिकल उपकरण, फार्मास्युटिकल्स व हेल्थकेयर से जुड़े उद्योगों के निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह संस्थान केवल बीमारियों का इलाज खोजने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य के स्वास्थ्य संकटों की पहचान में भी अहम भूमिका निभाएगा। अनुसंधान के जरिये पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन-सी बीमारी किन क्षेत्रों या आबादी में तेजी से फैल सकती है।

बीमारी के पैटर्न, संक्रमण के स्रोत और बदलते स्वास्थ्य जोखिमों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर पहले से चेतावनी तंत्र विकसित किया जा सकता है। इससे महामारी जैसी परिस्थितियों में प्रशासन को समय रहते तैयारी करने में मदद मिलेगी।

यीडा एसीईओ शैलेंद्र भाटिया राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के लिए भूमि देने पर सहमति बन गई है। इस संस्थान में महामारी, नई व गंभीर बीमारियों के कारण व निवारण दोनों के बारे में पता चला सकेगा।