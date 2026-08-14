Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यमुना सिटी में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बनेगा राष्ट्रीय संस्थान, ICMR को दी जाएगी 30 एकड़ जमीन

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
Follow us on Google News
share

यमुना सिटी में लोगों को तमाम तरह की अत्याधुनिक सुख-सुविधाओ के साथ ही बेहतर इलाज भी मिलेगा। इसके लिए ICMR द्वारा गंभीर बीमारियों इलाज से जुड़ी रिसर्च के लिए राष्ट्रीय संस्थान बनाया जाएगा।

hospital
अस्पताल सांकेतिक तस्वीर

यमुना सिटी के सेक्टर-9 में गंभीर बीमारियों के इलाज और अनुसंधान के लिए आधुनिक राष्ट्रीय संस्थान विकसित किया जाएगा। इसके लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को यहां 30 एकड़ भूमि देने देने का रास्ता साफ हो गया है।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) के अधिकारी ने बताया कि यमुना सिटी को देश के प्रमुख चिकित्सीय अनुसंधान और रोग निवारण केंद्रों में शामिल करने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। शहर में आधुनिक चिकित्सीय अनुसंधान संस्थान के विकास के लिए 30 एकड़ भूमि देने पर सहमति बनी है। यहां पर गंभीर और उभरती बीमारियों की रोकथाम, अनुसंधान, समय पर पहचान, आधुनिक इलाज तकनीकों के विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक संस्थान स्थापित होगा।

ये भी पढ़ें:यमुना सिटी में खुलेंगी 4 और नई यूनिवर्सिटी, एजुकेशन हब बनेंगे ये 2 सेक्टर

संस्थान में महामारी व नई बीमारियों पर शोध, संक्रमण की रोकथाम, आधुनिक जांच तकनीकों का विकास और स्वास्थ्य नीतियों के लिए वैज्ञानिक अध्ययन किए जाएंगे। इसके स्थापित होने से पश्चिमी यूपी, दिल्ली-एनसीआर और आसपास के राज्यों के लोगों को उच्चस्तरीय अनुसंधान आधारित स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा। मरीजों को नई जांच तकनीकों, बेहतर निदान व इलाज संबंधी अनुसंधान का सीधा फायदा भी मिलेगा। यहां वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। बायोटेक, मेडिकल उपकरण, फार्मास्युटिकल्स व हेल्थकेयर से जुड़े उद्योगों के निवेश को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यह संस्थान केवल बीमारियों का इलाज खोजने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य के स्वास्थ्य संकटों की पहचान में भी अहम भूमिका निभाएगा। अनुसंधान के जरिये पता लगाने में मदद मिलेगी कि कौन-सी बीमारी किन क्षेत्रों या आबादी में तेजी से फैल सकती है।

बीमारी के पैटर्न, संक्रमण के स्रोत और बदलते स्वास्थ्य जोखिमों का वैज्ञानिक विश्लेषण कर पहले से चेतावनी तंत्र विकसित किया जा सकता है। इससे महामारी जैसी परिस्थितियों में प्रशासन को समय रहते तैयारी करने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा के यमुना सिटी में मेडिकल हब बनाने की तैयारी, क्या है पूरा प्लान?

यीडा एसीईओ शैलेंद्र भाटिया राष्ट्रीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के लिए भूमि देने पर सहमति बन गई है। इस संस्थान में महामारी, नई व गंभीर बीमारियों के कारण व निवारण दोनों के बारे में पता चला सकेगा।

हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा

राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनने से शहर में मेडिकल रिसर्च का नया इकोसिस्टम तैयार होने की संभावना है। शोध संस्थान के आसपास बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल उपकरण, डायग्नोस्टिक तकनीक और हेल्थटेक कंपनियों के लिए अवसर बढ़ सकते हैं। यमुना सिटी में पहले से ही मेडिकल डिवाइस पार्क विकसित हो रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा होंगे और युवाओं को शोध, लैब तकनीक, डेटा साइंस तथा मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में काम के अवसर मिलेंगे।

ये भी पढ़ें:किसानों को सेक्टरों में मिलेंगे आबादी वाले प्लॉट, यीडा ने की इस काम की तैयारी
Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Yamuna Expressway Authority kaam ki baat Greater Noida News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi News , Ghaziabad News , Noida News , Gurgaon News , Faridabad News और दिल्ली में आज का मौसम सहित पूरे NCR की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करे और पाएं पल-पल की ताज़ा खबर