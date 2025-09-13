गाजियाबाद में हवा हुई और साफ, नोएडा की रैंक गिरी; स्वच्छ वायु सर्वे 2025 के आंकड़े जारी

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में गाजियाबाद ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 12वां और नोएडा ने 3 से 10 लाख आबादी वाले शहरों में 9वां स्थान हासिल कर हवा की गुणवत्ता में शानदार सुधार दिखाया है।

स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में गाजियाबाद और नोएडा ने शानदार प्रदर्शन कर साबित कर दिया कि मेहनत और सही दिशा में कदम उठाने से हवा को साफ रखना मुमकिन है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की इस पहल में 130 शहरों की हवा की गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के उपायों की जांच की गई। गाजियाबाद ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले 48 शहरों में 12वां स्थान हासिल किया, तो नोएडा ने 3 से 10 लाख आबादी वाले 42 शहरों में नौवां स्थान पक्का किया।

गाजियाबाद ने 18वें से 12वें स्थान तक लगाई छलांग पिछले साल 18वें पायदान पर रहने वाला गाजियाबाद इस बार छलांग लगाकर 12वें स्थान पर पहुंच गया। 2023 में भी शहर ने 12वां स्थान हासिल किया था और अब यह प्रदर्शन दोहराना गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अंकित कुमार ने बताया, 'औद्योगिक इकाइयों का स्वच्छ ईंधन अपनाना और निर्माण स्थलों पर सख्ती बरतना इस सुधार का बड़ा कारण है।' इसके अलावा, नियमित रूप से पानी का छिड़काव और मशीनी सड़क सफाई ने भी हवा को साफ रखने में मदद की।

गाजियाबाद नगर निगम ने भी अपनी पीठ थपथपाई। पिछले दो साल में सड़क सुधार पर 131 करोड़ रुपये खर्च किए गए और 23 करोड़ की नई परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। कचरे के ढेर हटाकर 2.5 लाख पौधे लगाए गए और 10 एंटी-स्मॉग गन नियमित रूप से धूल को काबू में रख रहे हैं।

नोएडा की रैंकिंग गिरी नोएडा ने भी अपनी हवा को और साफ करने की दिशा में मजबूत कदम उठाए। 2024 में छठे स्थान पर रहने के बाद इस बार नौवां स्थान मिला, जो पिछले सालों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन को दर्शाता है। 2023 में नोएडा 24वें स्थान पर था, यानी सुधार की रफ्तार तेज है। क्षेत्रीय अधिकारी रितेश तिवारी ने बताया, 'नियमित सड़क सफाई, मशीनी क्लीनिंग और निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के कड़े कदमों ने हमें यह मुकाम दिलाया।' साथ ही जनता में प्रदूषण के प्रति जागरूकता बढ़ने से भी बड़ा बदलाव आया है।

हवा की गुणवत्ता में सुधार गाजियाबाद और नोएडा की हवा साल-दर-साल साफ हो रही है। गाजियाबाद का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 2022 में 206 था, जो 2023 में 181 और 2024 में 176 तक पहुंच गया। नोएडा में भी AQI 2022 में 199 से घटकर 2023 में 188 और 2024 में 184 रहा। ये आंकड़े बताते हैं कि दोनों शहर प्रदूषण से जंग में जीत की ओर बढ़ रहे हैं।