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देश सिर्फ इस्तीफे से नहीं बनता; धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने क्या की अपील

By Aditi Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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सोनम वांगचुक ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि अब उम्मीद है कि देश चलाने के तरीके में भी बदलाव आएगा। 

Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक ने किया धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का स्वागत

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने इस पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि वह सरकार और धर्मेंद्र प्रधान के फैसले का स्वागत और सम्मान करता हूं। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि देश सिर्फ इस्तीफे से नहीं बनता। बल्कि शिक्षा में भी सुधार होना चाहिए।

सोनम वांगचुक ने कहा, मैं सरकार और धर्मेंद्र प्रधान द्वारा उठाए गए कदमों का स्वागत और सम्मान करता हूं, और सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। आज हमने लोकतंत्र की जो जीत देखी है, वह वाकई काबिले-तारीफ है। मैं अपनी CJP टीम को बधाई और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया, साथ ही उन वॉलंटियर्स का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने उनका साथ दिया, और देश भर के उन छात्रों, युवाओं और बुजुर्गों का भी जो लोकतंत्र के समर्थन में खड़े हुए, मैं उन सभी का सम्मान करता हूं।

उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा, मैं उस तरीके का सम्मान करता हूं जिससे उन्होंने शांति बनाए रखी। मुझे उम्मीद है कि हम यह शांति बनाए रखेंगे और आगे भी कहीं भी कोई गलत काम नहीं होगा। वांगचुक ने कहा, हमें सुधारों पर काम करने की जरूरत है। कोई राष्ट्र सिर्फ इस्तीफे से नहीं बनता। शिक्षा में सुधार होना चाहिए और उस पर और काम किया जाना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार ने जिस उदारता के साथ यह कदम उठाया है, वही उदारता सुधार की कोशिशों में भी दिखेगी। सिर्फ शिक्षा में ही नहीं, बल्कि शासन में भी सुधार होगा। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अब से देश को चलाने का तरीका बदलेगा। देश प्यार और स्नेह से चलेगा, डर से नहीं, और अन्याय के बजाय सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ेगा।

Aditi Sharma

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Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


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