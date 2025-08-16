नासिम सोनू बनकर लेता था बुकिंग, जानलेवा स्पीड में कैब दौड़ाने वाले के पास मिले 2 आधार कार्ड
नोएडा में पुलिस चेकिंग से बचने को एक परिवार को बंधक बना जानलेवा रफ्तार में कैब दौड़ाने वाला आरोपी ड्राइवर अपनी असली पहचान छुपाकर बुकिंग लेता था। आरोपी का असली नाम नासिम है। इतना ही नहीं पुलिस को उसके पास से अलग-अलग नाम से दो आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं।
आरोपी कैब चालक पुलिस चेकिंग में पकड़े जाने के डर से दिल्ली जा रहे दंपती और उनकी बच्ची को गुरुवार को जानलेवा रफ्तार में सड़क पर ही घुमाता रहा। परिवार कैब रोकने के लिए चीखता रहा। काफी मिन्नतें करने पर वह उन्हें ट्रांसपोर्ट नगर में छोड़कर चालक भाग गया। पुलिस ने परिवार को बंधक बनाने के आरोपी कैब चालक को शुक्रवार सुबह गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने उसकी वैगनआर कार को भी सीज कर दिया है।
हरियाणा के पलवल का रहने वाला है आरोपी
पुलिस के मुताबिक, गुरुवार शाम सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हुए थे। वीडियो कार में पिछली सीट पर बैठी एक महिला ने मोबाइल से बनाया था। वीडियो में महिला और उनके पति कार चालक से कैब रोककर उतारने के लिए मिन्नत करते नजर आ रहे थे। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार नंबर के आधार पर चालक को शुक्रवार को सहारा कट के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसकी वैगनआर कार को सीज कर दिया। आरोपी की पहचान हरियाणा के जिला पलवल के गांव हसावरी निवासी नासिम के रूप में हुई। वह वर्तमान में सेक्टर-73 स्थित सर्फाबाद गांव में रहता है।
पहचान छिपाकर बुकिंग लेता था आरोपी
पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि आरोपी का असली नाम नासिम है, जबकि वह लोगों को धोखा देने के लिए बुकिंग ऐप में अपना नाम सोनू बताता है। यही नहीं उसने इसके लिए अलग-अलग नाम से दो आधार कार्ड बनवा रखे हैं। दोनों आधार कार्ड उसकी कार से बरामद हुए हैं। पुलिस ने 29,250 रुपये का ई-चालान भी किया है।
दस्तावेज अधूरे थे
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसके पास कार के दस्तावेज पूरे नहीं हैं। चेकिंग के दौरान पुलिस उसे रोक लेती तो कार को सीज कर देती। इसलिए उसने कार को भगाया था। आरोपी से बरामद कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। लापरवाही से चलाते हुए एक डिवाइडर में टक्कर मार दी थी।
बहनोई की कार चलाता है आरोपी
पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह कैब चलाता है। यह कार रिश्ते में उसके बहनोई की है। गुरुवार दोपहर मोबाइल ऐप के जरिये सेक्टर-119 में रहने वाले एक दंपती ने दिल्ली जाने के लिए कैब बुक की थी। उनके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। जैसे ही वह दिल्ली की ओर जाने के लिए निकला तो पर्थला गोल चक्कर के पास पुलिस की टीमें चेकिंग करते दिखाई दीं। पुलिस को देखकर वह डर गया और मुड़कर कार को तेज गति से भगाने लगा। पुलिस की टीम ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कार में सवार दंपती ने कार को रोककर उन्हें उतारने के लिए कहा। उन्होंने उसे पुलिस से बचकर नहीं भागने और पुलिस से बात करने के लिए समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने कहा कि यदि पुलिस ने कार पकड़ ली तो वह इसे सीज कर देंगे। इस बीच, महिला ने अपने मोबाइल फोन में उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया। कार में शोर सुनकर बच्ची भी रोने लगी, लेकिन चालक को दया नहीं आई। काफी देर तक कार में दंपती और उनकी पुत्री को बंधक बनाकर घुमाने के बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट नगर में छोड़कर भाग गया।
वायरल वीडियो ने सभी को हैरान किया
सोशल मीडिया पर दो वीडियो वायरल हुए। इनमें एक 59 सेकेंड और दूसरा एक मिनट 13 सेकेंड का है। वीडियो में महिला कह रही है कि भैया आगे जाकर प्रॉब्लम हो जाएगी हमको, बच्चा है मेरे साथ भाई। इस पर कैब चालक कहता है कि वह उन्हें सुरक्षित घर पहुंचा देगा। भैया प्लीज रोक लो, महिला का पति बोला भैया रोक लो न यार, भैया बात नहीं समझ रहे हो वो पीछे हैं, पुलिस से आप बच नहीं पाओगे, वो जाने नहीं देंगे तुम्हें। भाई समझा करो मैं पैसे दे दूंगा तुमको। मैं बात कर लूंगा पुलिस से तुम रुक जाओ यार। मत कर बच्चे हैं साथ में। फिर भी चालक के कान पर जूं तक नहीं रेंगी।