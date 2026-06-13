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तंग सीढ़ी और छत के बंद रास्ते; तुगलकाबाद के 5 मंजिला घर के 'लाक्षागृह' बनने के पीछे ये अहम वजह

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में तुगलकाबाद की पांच मंजिला बिल्डिंग में शुक्रवार तड़के भीषण आग लगने से मां-बेटे और बेटी सहित 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी। इस अग्निकांड के विकराल होने के पीछे बिल्डिंग में संकरी सीढ़ी और छत का गेट बंद होना भी बड़ी वजह रहा।

तंग सीढ़ी और छत के बंद रास्ते; तुगलकाबाद के 5 मंजिला घर के 'लाक्षागृह' बनने के पीछे ये अहम वजह

दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन की गली नंबर- 1 में स्थित पांच मंजिला इमारत में हुए अग्निकांड ने राजधानी में बहुमंजिला रिहायशी भवनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शुरुआती जांच और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग कुछ ही मिनटों में पूरी इमारत में फैल गई। आग के साथ फैले जहरीले धुएं और बाहर निकलने के रास्तों की कमी ने लोगों के बचने की संभावनाएं बेहद कम कर दीं।

दोपहिया वाहनों ने बढ़ाई आग की तीव्रता

दमकल अधिकारियों के अनुसार, आग घर के मेन गेट के पास ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी। वहां कई बाइक और स्कूटी खड़ी थीं। आग लगने के बाद वाहनों ने भी आग पकड़ ली और उनकी पेट्रोल टंकियों में विस्फोट होने लगे। लगातार धमाकों ने आग को तेजी से फैलाया और देखते ही देखते पूरा एंट्री एरिया लपटों और धुएं से घिर गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि धमाकों की आवाज सुनकर लोग अपने फ्लैटों से बाहर निकले, लेकिन तब तक नीचे उतरने का रास्ता बंद हो चुका था। आग और धुएं ने घर की मेन सीढ़ी को पूरी तरह घेर लिया था।

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दमकल विभाग ने बताया कि इमारत में बाहर निकलने के लिए केवल एक ही सीढ़ी और मेन गेट था और सभी लोग इसी रास्ते का इस्तेमाल करते था। आग इसी हिस्से में लगने के कारण लोगों के पास निकलने का कोई सुरक्षित विकल्प नहीं बचा। कुछ ही मिनटों में जहरीला धुआं ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गया। कई लोग अपने फ्लैटों में फंस गए और दम घुटने की स्थिति पैदा हो गई। जांच में यह भी सामने आया कि छत पर जाने वाले रास्ते पर ताला लगा हुआ था। यदि छत तक पहुंच संभव होती तो कई लोग वहां शरण लेकर अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होने के कारण निवासी अंदर ही फंसे रह गए।

अधिकारियों के अनुसार, अधिकांश मौतें आग से झुलसने के बजाय दम घुटने से हुई हैं। मृतकों के शरीर पर गंभीर जलने के निशान नहीं मिले, जिससे स्पष्ट है कि जहरीला धुआं हादसे का प्रमुख कारण बना।

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कई फ्लैट थे खाली

स्थानीय निवासी सौरभ ने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों के कारण कई परिवार अपने गांव गए हुए थे। पांच मंजिला इमारत में प्रत्येक मंजिल पर दो फ्लैट थे, लेकिन हादसे के समय अधिकांश फ्लैट खाली थे। केवल तीसरी और चौथी मंजिल पर कुछ परिवार मौजूद थे। यदि सभी फ्लैटों में लोग रहते, तो मृतकों की संख्या कहीं अधिक हो सकती थी।

सुरक्षा मानकों की जांच शुरू

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इमारत का निर्माण एक निजी बिल्डर ने कराया था। अब जांच एजेंसियां भवन निर्माण मानकों, पार्किंग व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा उपायों और आपातकालीन निकास मार्गों की जांच कर रही हैं। प्रारंभिक जांच में यह हादसा केवल आग लगने का नहीं, बल्कि सुरक्षा मानकों की अनदेखी और आपातकालीन व्यवस्था की कमी का गंभीर उदाहरण बनकर सामने आया है।

'तंग गलियां और अवैध निर्माण बढ़ा रहे आग का खतरा'

दिल्ली फायर सर्विस के प्रवक्ता राजेंद्र अटवाल ने कहा कि तंग गलियां, ट्रैफिक और बेतरतीब निर्माण आग बुझाने में बड़ी बाधा बनते हैं। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां दमकल वाहनों की आवाजाही रोकती हैं, जबकि संकरी गलियों में स्काई लिफ्ट भी नहीं पहुंच पाती। उन्होंने बताया कि कई इमारतों में पार्किंग को दुकान या गोदाम में बदल दिया जाता है और निकास मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। कई बार छत तक जाने के रास्तों पर ताले लगे होते हैं। आग लगने पर ये खामियां राहत कार्य को मुश्किल और जानलेवा बना देती हैं।

रिपोर्ट- राजन शर्मा

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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