सरकारी इमारतों से पार्टी दफ्तर नहीं चलते, जेपी नड्डा ने सुनाया मोदी के विजन का वह किस्सा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार शाम को दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित दिल्ली भाजपा के इस नए कार्यालय का शाम को उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1994-95 के दौर के नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन के विजन के किस्से सुनाए। तब नरेन्द्र मोदी पार्टी में महामंत्री थे।

जेपी नड्डा ने कहा कि 1994-95 की बात है तब मैं हिमाचल प्रदेश में विपक्ष का नेता था। उस समय नरेन्द्र मोदी जी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हिमाचल के प्रभारी थे। जब वे हिमाचल में प्रवास पर आए तब उन्होंने हमसे पूछा कि पार्टी का कार्यालय कहां से चलता है। मैंने उनको बताया कि विपक्ष का नेता होने के नाते एक सरकारी आवास मिला है। फिलहाल कार्यालय का काम वहीं से होता है।

जेपी नड्डा ने कहा कि तब नरेन्द्र मोदी जी ने साफ कहा था कि सरकारी भवनों से पार्टी के कार्यालय नहीं चलते हैं। पार्टी को कार्यालय बनाना पड़ेगा। आप जमीन तलाश करिए और तुरंत कार्यालय बनाइए। पीएम मोदी ने कहा कि बड़ा सोचो। फिर डेढ साल के भीतर कार्यालय बन कर तैयार हो गया। इसके बाद नरेन्द्र मोदी जी की मौजूदगी में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कार्यालय का उद्घाटन किया।

जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में पीएम मोदी के विजन की कई बातें बताईं। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि पार्टी कार्यालयों में कंप्यूटर चाहिए। भाड़े की गाड़ियों से पार्टी के कामकाज को पूरा नहीं किया जा सकता है। पार्टी के अपने वाहन होने चाहिए। नरेन्द्र मोदी जी ने तब हिमाचल में पार्टी के लिए एक जीप की व्यवस्था की। नरेन्द्र मोदी जी ने तीन साल के भीतर हिमाचल में पार्टी को विपक्ष से सरकार में पहुंचाया।