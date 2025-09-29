narendra modi inaugurated delhi bjp unit office jp nadda says story of pm modi vision सरकारी इमारतों से पार्टी दफ्तर नहीं चलते, जेपी नड्डा ने सुनाया मोदी के विजन का वह किस्सा, Ncr Hindi News - Hindustan
सरकारी इमारतों से पार्टी दफ्तर नहीं चलते, जेपी नड्डा ने सुनाया मोदी के विजन का वह किस्सा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर बने BJP की दिल्ली इकाई के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मौजूद रहे। उन्होंने पीएम के विजन के किस्से सुनाए।

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 06:34 PM
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार शाम को दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित दिल्ली भाजपा के इस नए कार्यालय का शाम को उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 1994-95 के दौर के नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन के विजन के किस्से सुनाए। तब नरेन्द्र मोदी पार्टी में महामंत्री थे।

जेपी नड्डा ने कहा कि 1994-95 की बात है तब मैं हिमाचल प्रदेश में विपक्ष का नेता था। उस समय नरेन्द्र मोदी जी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और हिमाचल के प्रभारी थे। जब वे हिमाचल में प्रवास पर आए तब उन्होंने हमसे पूछा कि पार्टी का कार्यालय कहां से चलता है। मैंने उनको बताया कि विपक्ष का नेता होने के नाते एक सरकारी आवास मिला है। फिलहाल कार्यालय का काम वहीं से होता है।

जेपी नड्डा ने कहा कि तब नरेन्द्र मोदी जी ने साफ कहा था कि सरकारी भवनों से पार्टी के कार्यालय नहीं चलते हैं। पार्टी को कार्यालय बनाना पड़ेगा। आप जमीन तलाश करिए और तुरंत कार्यालय बनाइए। पीएम मोदी ने कहा कि बड़ा सोचो। फिर डेढ साल के भीतर कार्यालय बन कर तैयार हो गया। इसके बाद नरेन्द्र मोदी जी की मौजूदगी में तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कार्यालय का उद्घाटन किया।

जेपी नड्डा ने अपने संबोधन में पीएम मोदी के विजन की कई बातें बताईं। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी जी ने कहा था कि पार्टी कार्यालयों में कंप्यूटर चाहिए। भाड़े की गाड़ियों से पार्टी के कामकाज को पूरा नहीं किया जा सकता है। पार्टी के अपने वाहन होने चाहिए। नरेन्द्र मोदी जी ने तब हिमाचल में पार्टी के लिए एक जीप की व्यवस्था की। नरेन्द्र मोदी जी ने तीन साल के भीतर हिमाचल में पार्टी को विपक्ष से सरकार में पहुंचाया।

वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली के साथ भाजपा के संबंध भावनाओं और विश्वास पर आधारित हैं। पार्टी ने जनसंघ के समय से ही दिल्ली के लिए काम किया है। दिल्ली के लोगों ने भाजपा पर भरोसा जताया है। दिल्ली के लोगों की अपेक्षा को पूरा करने के लिए दिल्ली भाजपा और सरकार कठिन परिश्रम कर रहे हैं।