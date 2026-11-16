'मोदी ने केजरीवाल को फोन करके कहा…' आप को भाजपा की 'बी टीम' बताए जाने पर बोले संजय सिंह
'नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को फोन करके कहा...' ये बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक ताजा पॉडकास्ट में बताई है। बातचीत के दौरान सांसद ने पीएम मोदी के फोन करने की वजह भी बताई।
'नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को फोन करके कहा...' ये बात आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक ताजा पॉडकास्ट में बताई है। बातचीत के दौरान सांसद ने पीएम मोदी के फोन करने की वजह भी बताई। दरअसल, सवाल जवाब के दौरान आम आदमी पार्टी को भाजपा की बी टीम होने की बातें चल रही थीं। इसी वक्त उन्होंने फोन वाली बात कही। बयान सामने आने के बाद आप को भाजपा की 'बी टीम' बताए जाने की बहस एक बार फिर खुल गई है।
बी टीम बताए जाने पर संजय सिंह ने कसे तंज
दरअसल, मिलात पॉडकास्ट में संजय सिंह से पूछा गया- 'आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव चलाया जाता है कि यह भाजपा की 'बी टीम' है। आम आदमी पार्टी को भाजपा ने इसलिए बनवाया ताकि कांग्रेस को कमजोर कर सके।' इस सवाल के जवाब में सांसद संजय सिंह तंज भरे अंदाज में कहा- “देखिए कितनी अच्छी बी टीम है कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुम पार्टी बना लो, हम 2014 में पूरे देश में चुनाव जीतकर आ रहे हैं। उसके बाद तुम हमें दिल्ली में बुरी तरह हरा देना। तुम हमारी बी टीम हो, 67 सीट तुम रख लेना और 3 हमें दे देना।”
पीएम मोदी ने केजरीवाल को किया फोन...
इसी कड़ी में सांसद ने पीएम मोदी द्वारा केजरीवाल को फोन करने वाली बात कह डाली। उन्होंने कहा- "तुम बी टीम हो हमारी, हमें साइकोपैथ बोलो। केजरीवाल को फोन करके नरेंद्र मोदी ने कहा- आप हमको साइकोपैथ बोलो। हमको कायर बोलिए। आप हमारी बी टीम हो। हमारे भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड विधानसभा में दिखाइए।"
केजरीवाल, सिसोदिया, मुझे जेल में डाला... हम बी टीम हैं
पूरी बातचीत के दौरान संजय सिंह तंज भरे लहजे में बताते रहे कि हम जीतते रहे और भाजपा हारती रही, लेकिन फिर हम बी टीम कैसे हुए? आम आदमी पार्टी को मिले राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे पर संजय सिंह ने कहा- हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए, तो भाजपा ने कहा कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, तुम हमारी बी हो तो तुम भी राष्ट्रीय पार्टी बन जाओ। फिर केजरीवाल, सिसोदिया, सबको जेल में डाला। मेरी इस घर में 14 घंटे छापामारी की। फिर जेल ले गए और 383 दिन जेल में रखा। बताइए हम बी टीम हैं।
आप को भाजपा की बी टीम कहने वाले कौन, क्या वजह?
आम आदमी पार्टी (AAP) पर भाजपा की 'बी टीम' होने का आरोप मुख्य रूप से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल लगाते रहे हैं। इसका मतलब है कि AAP सीधे भाजपा के साथ गठबंधन किए बिना भी चुनावों में उसकी मदद करती है। आरोप लगाने वाले दलों का तर्क है कि जिन राज्यों में कांग्रेस भाजपा को चुनौती दे सकती है, वहां AAP चुनाव लड़कर विपक्षी वोट बांट देती है। इससे भाजपा को फायदा पहुंचता है। कांग्रेस ने गुजरात, गोवा और अन्य राज्यों में AAP की चुनावी मौजूदगी को लेकर ऐसे आरोप लगाए हैं। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी पंजाब में AAP को भाजपा की बी टीम कहा।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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