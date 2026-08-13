दिल्ली में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में खेलने उतरे 2 मासूम बच्चों की डूबकर मौत, DDA फ्लैट्स के पास हादसा
दिल्ली के नरेला में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 9 और 11 साल के दो बच्चों की मौत हो गई। दोनों बवाना के रहने वाले थे और गड्ढे में खेलने व तैरने के लिए उतरे थे। उन्हें SRHC अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
दिल्ली के नरेला इलाके में बारिश के पानी से भरे एक गड्ढे में 2 नाबालिग बच्चों के डूबकर मरने की खबर सामने आई है। हादसा गुरुवार को 100 फुटा रोड स्थित डीडीए फ्लैट्स के पास हुआ। दोनों बच्चे बारिश के पानी से भरे गड्ढे में खेलने और तैरने के लिए उतरे थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में डूब गए।
पुलिस ने पहुंचाया अस्पताल, दोनों की मौत
पुलिस के मुताबिक, गुरुवार 13 अगस्त को दो बच्चों के गड्ढे में डूबने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही नरेला पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बच्चों को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए नरेला स्थित सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल (SRHC Hospital) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
गड्ढे में खेलने-तैरने के लिए उतरे थे…
मृतकों की उम्र 9 और 11 साल बताई गई है। दोनों बच्चे बवाना इलाके के रहने वाले थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों बच्चे बारिश के पानी से भरे गड्ढे में खेलने और तैरने के लिए गए थे। इसी दौरान दोनों डूब गए। पुलिस ने मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की आगे जांच की जा रही है।
मानसून में बच्चों को लेकर पुलिस की अपील
दिल्ली पुलिस ने मानसून के दौरान अभिभावकों और बच्चों की सुरक्षा को लेकर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। पुलिस ने माता-पिता और अभिभावकों से बच्चों पर कड़ी नजर रखने को कहा है। साथ ही खुले गड्ढों, नालों और जलभराव वाले स्थानों के आसपास बच्चों को खेलने से रोकने की सलाह दी है।
बारिश के बाद खुले गड्ढों में पानी भर जाने से उनकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये स्थान बच्चों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। नरेला की यह घटना मानसून के दौरान जलभराव वाले स्थानों को लेकर बरती जाने वाली सावधानी की गंभीरता को भी सामने लाती है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
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