दिल्ली में CNG पंप पर गोलीबारी करने वाला गिरफ्तार, कर्मचारियों को क्यों मारना चाहता था? सब बताया
यह घटना शनिवार को सेक्टर ए-7 स्थित एक सीएनजी पंप पर हुई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी विनीत कुमार उर्फ बिन्नी को गिरफ्तार किया गया।
बाहरी उत्तरी दिल्ली के नरेला इलाके में एक सीएनजी पंप पर गोली चलाने के आरोप में 31 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। यह घटना शनिवार को सेक्टर ए-7 स्थित एक सीएनजी पंप पर हुई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, "सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आरोपी विनीत कुमार उर्फ बिन्नी को गिरफ्तार किया गया।" उसने कर्मचारियों को पर गोली चलाने की बात कबूल कर ली है। जानिए क्या बताया?
कर्मचारियों को क्यों मारना चाहता था?
अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान कुमार ने गोली चलाने की बात कबूल की और पुलिस को बताया कि पिछली रात उसका सीएनजी पंप के कर्मचारियों के साथ विवाद हुआ था। वह बदला लेने के लिए देसी पिस्तौल लेकर वहां पहुंचा और कर्मचारियों पर निशाना साधते हुए गोली चलाई। पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, एक कारतूस, एक खोखा, गोली का एक टुकड़ा और अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने बताया कि अवैध हथियार के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है।
खुले पैसे को लेकर हुआ था विवाद
जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि शनिवार दोपहर सवा एक बजे पुलिस को नरेला स्थित एक सीएनजी पंप पर गोलीबारी की शिकायत मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। छानबीन हुई तो पता चला कि आरोपी शुक्रवार रात को आरोपी सीएनजी पंप पर कार में सीएनजी भरवाने के लिए पंप पर आया था। इस दौरान उसका कर्मचारियों के साथ खुले पैसे को लेकर विवाद हो गया। रात में वह कर्मचारियों को धमकी देकर चला गया।
धमकी देकर गया, लौटा तो चलाई गोली
पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों को लगा, वो ऐसे ही धमकी देकर चला गया है। मामला रफा-दफा हो जाएगा। लेकिन, सब कुछ सामान्य नहीं रहा। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शनिवार दोपहर करीब सवा बजे वही आदमी एक बार फिर पंप पर पहुंचा और कार्यालय के सामने पिस्टल निकालकर हवा में गोली चला दी। उसने वहां मौजूद कर्मचारियों को निशाना बनाने की कोशिश की। इसके बाद घटना को अंजाम देकर वह भाग गया। ये घटना पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन को आगे बढ़ाया था।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
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