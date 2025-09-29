Nand Nagari to Gagan Cinema 6-lane flyover open Delhi-Ghaziabad route passengers get relief from traffic jam नंद नगरी से गगन सिनेमा तक 6 लेन फ्लाईओवर शुरू, दिल्ली-गाजियाबाद रूट पर घटेगा जाम, 1 लाख गाड़ियों को राहत, Ncr Hindi News - Hindustan
नंद नगरी से गगन सिनेमा तक 6 लेन फ्लाईओवर शुरू, दिल्ली-गाजियाबाद रूट पर घटेगा जाम, 1 लाख गाड़ियों को राहत

नंद नगरी से गगन सिनेमा तक 6 लेन फ्लाईओवर शुरू, दिल्ली-गाजियाबाद रूट पर घटेगा जाम, 1 लाख गाड़ियों को राहत

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी से गगन सिनेमा तक 6 लेन फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। करीब 180 करोड़ की लागत से बने इस नए फ्लाईओवर से हर दिन एक लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही होगी और लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी।

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 29 Sep 2025 06:21 AM
इस फ्लाईओवर से लोगों का समय एवं ईंधन दोनों ही बचेंगे। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह एवं सांसद मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह फ्लाईओवर प्रदूषण कम करने, ऊर्जा बचाने और नागरिकों के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने का काम करेगा। उन्होंने कहा कि वर्षों से लटका और अधूरा पड़ा यह फ्लाईओवर आज जनता को समर्पित हुआ है।

इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग के मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि यह परियोजना केवल 27 पेड़ों के कारण 16 महीने तक अटकी रही। वर्तमान सरकार ने अनुमति प्रक्रिया का नियमित रूप से पालन कर इस समस्या का समय पर समाधान किया।

नंद नगरी फ्लाईओवर गाजियाबाद बॉर्डर और सिग्नेचर ब्रिज के बीच उत्तर-पूर्वी दिल्ली में मंगल पांडे रोड को सिग्नल फ्री बनाने की एक बड़ी योजना के एक महत्वपूर्ण हिस्से का हिस्सा है। मंगल पांडे रोड का 6.7 किलोमीटर लंबा हिस्सा लंबे समय से कई ट्रैफिक कट और अनियंत्रित जंक्शनों से परेशान है, जिससे लगातार जाम और देरी होती थी। इस समस्या के समाधान के लिए, दिल्ली सरकार ने दो-भागों वाली फ्लाईओवर परियोजना शुरू की थी - नंद नगरी टी-जंक्शन सहित 1.4 किलोमीटर लंबा सिंगल-पिलर फ्लाईओवर, जिसका निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा था और दूसरा डबल-डेकर फ्लाईओवर, जिसका निर्माण दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

नंद नगरी और गगन सिनेमा जंक्शन चालू होने के बाद पूरी तरह से सिग्नल फ्री हो जाएंगे, जिससे क्षेत्र में भीड़भाड़ कम होगी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली में कनेक्टिविटी में सुधार होगा।