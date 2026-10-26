दिल्ली में नमो यमुना क्रूज सफारी का ट्रायल रन शुरू, छठ से पहले चालू होगी 6 KM की फेरी सेवा
दिल्ली में यमुना नदी में फेरी सेवा की शुरुआत होने वाली है। सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री इस परियोजना का निरीक्षण करने पहुंची। दिल्ली के सोनिया विहार से जगतपुर तक विकसित की जा रही ‘नमो यमुना क्रूज सफारी परियोजना' ट्रायल रन शुरू किया जा चुका है।
दिल्ली में यमुना नदी में फेरी सेवा की शुरुआत होने वाली है। सोमवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री इस परियोजना का निरीक्षण करने पहुंची। दिल्ली के सोनिया विहार से जगतपुर तक विकसित की जा रही ‘नमो यमुना क्रूज सफारी परियोजना' का निरीक्षण किया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस परियोजना से यमुना नदी को साफ करने के प्रयासों को गति मिलेगी और नदी के बेहतर उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस परियोजना के लिए ट्रायल रन भी शुरू कर दिया गया है। इस सेवा की शुरुआत छठ से पहले की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने इस परियोजना के फायदे भी बताए हैं।
सीएम रेखा गुप्ता ने गिनाए फायदे
फेरी सेवा परियोजना का निरीक्षण करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसके फायदे भी गिनाए।उन्होंने कहा कि फेरी सेवा शुरू होने से दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को एक नया पर्यटन आकर्षण मिलेगा। इस परियोजना से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
शुरू हो गए हैं ट्रायल रन
इस परियोनजा के निरीक्षण के बाद रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ‘नमो यमुना क्रूज सफारी’ के ट्रायल रन शुरू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि आज सोनिया विहार से जगतपुर तक 6 किलोमीटर के रूट का निरीक्षण किया और तैयारियों की समीक्षा की। अधिकारियों को साफ-सफाई, सुरक्षा और यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं।
पिकनिक मनाने की नई जगह
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी कोशिश है कि छठ महापर्व से पहले यह सेवा शुरू हो जाए। दिल्ली के लोग अपने परिवार के साथ माँ यमुना के दर्शन कर सकें, क्रूज की सैर का आनंद लें और उन्हें राजधानी में ही पिकनिक मनाने के लिए एक नई जगह मिले। इससे दिल्ली में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
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आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
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