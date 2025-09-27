Namo Run marathon to be held in Delhi on Sunday, plan your journey by checking the route दिल्ली में रविवार को होगा 'नमो रन' मैराथन का आयोजन, परेशानी से बचने देख लें ट्रैफिक एडवायजरी, Ncr Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsNamo Run marathon to be held in Delhi on Sunday, plan your journey by checking the route

दिल्ली में रविवार को होगा 'नमो रन' मैराथन का आयोजन, परेशानी से बचने देख लें ट्रैफिक एडवायजरी

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को परेशानी से बचने के लिए निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करते हुए वहीं पर वाहन लगाने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से मैराथन वाले हिस्सों में जाने से बचने और आने-जाने के लिए मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है।

Sourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 27 Sep 2025 10:36 PM
share Share
Follow Us on
दिल्ली में रविवार को होगा 'नमो रन' मैराथन का आयोजन, परेशानी से बचने देख लें ट्रैफिक एडवायजरी

नई दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में रविवार (28 सितंबर) की सुबह 'नमो रन- विकसित दिल्ली के लिए' मैराथन दौड़ का आयोजन किया जाना है। इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस ने यातायात सलाह जारी की है। यह एडवायजरी सुबह साढ़े छह बजे से दस बजे तक के लिए जारी की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह मैराथन 15 अलग-अलग मार्गों से शुरू होकर सेंट्रल पार्क, कनॉट प्लेस में समाप्त होगी। इस मैराथन को देखते हुए कनॉट प्लेस और उसके आसपास भारी वाहनों की आवाजाही और यातायात को प्रतिबंधित किया गया हैं। इस आयोजन के सुचारू संचालन के लिए विशेष यातायात व्यवस्था की गई है।

ये सड़कें होंगी प्रभावित

इस बारे में जारी पुलिस एडवायजरी में बताया गया कि मैराथन की वजह से शहर के बाबा खड़क सिंह मार्ग, पंचकुइया मार्ग, मिंटो रोड, बाराखंभा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जनपथ रोड, संसद मार्ग, अशोक रोड, डॉ. राजिंदर प्रसाद रोड, फिरोज शाह रोड, मथुरा रोड, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, सी-हेक्सागन, इनर और आउटर कनॉट सर्कल पर यातायात प्रभावित रहेगा। इस दौरान मैराथन के रास्तों पर पार्किंग की अनुमति नहीं रहेगी।

यहां की गई पार्किंग व्यवस्था

DLF मल्टीलेवल (बाबा खड़क सिंह मार्ग), आउटर सीसी पार्किंग; इसके अलावा बसों के लिए शहीद भगत सिंह मार्ग पर व्यवस्था की गई है।

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को परेशानी से बचने के लिए निर्धारित पार्किंग का इस्तेमाल करते हुए वहीं पर वाहन लगाने की सलाह दी है। साथ ही लोगों से मैराथन वाले हिस्सों में जाने से बचने और आने-जाने के लिए मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। साथ ही यात्रा की योजना पहले से बनाने के लिए कहा है। लोगों से यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की सलाह भी दी गई है।

इन रास्तों पर जाने से बचने की सलाह

ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सेंट्रल पार्क और कनॉट प्लेस की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर जाने से बचने के लिए कहा है, जिनमें बाबा खड़क सिंह मार्ग, पंचकुइया मार्ग, मिंटो रोड, बाराखंभा रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग, जनपथ रोड, संसद मार्ग, अशोका रोड, डॉ. राजिंदर प्रसाद रोड, फिरोज शाह रोड, मथुरा रोड, डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग, सी-हेक्सागन और मैराथन समय (सुबह 6:30 बजे से सुबह 10:00 बजे तक या कार्यक्रम बंद होने तक) के दौरान आंतरिक और बाहरी कनॉट सर्कल शामिल हैं। पुलिस ने कहा है कि इन सड़कों पर पार्किंग की अनुमति नहीं है। अनुचित तरीके से पार्क किए गए वाहनों को टो कर लिया जाएगा।