Namo Bharat Train : नमो भारत की नई पहल, कॉरिडोर ट्रैक पर पहली बार लगाए सोलर पैनल

संक्षेप: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में सोलर ऑन ट्रैक योजना की शुरुआत की है। सोलर पैनल डिपो परिसर में कॉरिडोर की पटरियों के बीच में लगाए गए हैं। इससे बिजली की बचत होगी।  

Thu, 13 Nov 2025 08:34 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में सोलर ऑन ट्रैक योजना की शुरुआत की है। सोलर पैनल डिपो परिसर में कॉरिडोर की पटरियों के बीच में लगाए गए हैं। इससे बिजली की बचत होगी। ट्रेन के परिचालन को छोड़कर बिजली से जुड़े सभी कार्य सोलर पैनल से होंगे।

दावा है कि देश यह में किसी भी आरआरटीएस या मेट्रो प्रणाली में अपनी तरह की पहली पहल है। पायलट योजना के अंतर्गत दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में पिट व्हील ट्रैक पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। यहां लगभग 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 550 वाट पीक के 28 सोलर पैनल लगे हैं। इनकी कुल संयंत्र क्षमता 15.4 किलोवाट पीक है।

इस पहल से अनुमान है कि हर साल लगभग 17,500 किलोवाट ऊर्जा पैदा होगी, जिसके परिणामस्वरूप हर साल 16 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना के साथ नमो भारत कॉरिडोर पर वर्षा जल संचयन प्रणालियों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। नमो भारत ट्रेन आधुनिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से भी लैस हैं, जो ब्रेक लगाने के दौरान ट्रेन की काइनेटिक ऊर्जा को इलेक्ट्किल ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं।

नवीकरणीय स्रोतों को पूरा करने का लक्ष्य

एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि विभाग का लक्ष्य है कि सौर ऊर्जा उत्पादन से नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। एनसीआरटीसी का लक्ष्य है कि कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 70% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया जाए। इसके लिए अपनी सौर नीति के तहत स्टेशनों, डिपो और अन्य भवनों की छतों पर 15 मेगावाट पीक इन-हाउस सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना है। इसमें से 5.5 मेगावाट सौर ऊर्जा वर्तमान में उत्पन्न की जा रही है। एनसीआरटीसी का दावा है कि इस दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
