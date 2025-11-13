Namo Bharat Train : नमो भारत की नई पहल, कॉरिडोर ट्रैक पर पहली बार लगाए सोलर पैनल
संक्षेप: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में सोलर ऑन ट्रैक योजना की शुरुआत की है। सोलर पैनल डिपो परिसर में कॉरिडोर की पटरियों के बीच में लगाए गए हैं। इससे बिजली की बचत होगी।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने गाजियाबाद के दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में सोलर ऑन ट्रैक योजना की शुरुआत की है। सोलर पैनल डिपो परिसर में कॉरिडोर की पटरियों के बीच में लगाए गए हैं। इससे बिजली की बचत होगी। ट्रेन के परिचालन को छोड़कर बिजली से जुड़े सभी कार्य सोलर पैनल से होंगे।
दावा है कि देश यह में किसी भी आरआरटीएस या मेट्रो प्रणाली में अपनी तरह की पहली पहल है। पायलट योजना के अंतर्गत दुहाई स्थित नमो भारत डिपो में पिट व्हील ट्रैक पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। यहां लगभग 70 मीटर लंबे ट्रैक पर 550 वाट पीक के 28 सोलर पैनल लगे हैं। इनकी कुल संयंत्र क्षमता 15.4 किलोवाट पीक है।
इस पहल से अनुमान है कि हर साल लगभग 17,500 किलोवाट ऊर्जा पैदा होगी, जिसके परिणामस्वरूप हर साल 16 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आएगी। सोलर पावर प्लांट्स की स्थापना के साथ नमो भारत कॉरिडोर पर वर्षा जल संचयन प्रणालियों और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। नमो भारत ट्रेन आधुनिक रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम से भी लैस हैं, जो ब्रेक लगाने के दौरान ट्रेन की काइनेटिक ऊर्जा को इलेक्ट्किल ऊर्जा में परिवर्तित कर देती हैं।
नवीकरणीय स्रोतों को पूरा करने का लक्ष्य
एनसीआरटीसी के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स ने बताया कि विभाग का लक्ष्य है कि सौर ऊर्जा उत्पादन से नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। एनसीआरटीसी का लक्ष्य है कि कुल ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 70% नवीकरणीय स्रोतों से पूरा किया जाए। इसके लिए अपनी सौर नीति के तहत स्टेशनों, डिपो और अन्य भवनों की छतों पर 15 मेगावाट पीक इन-हाउस सौर ऊर्जा उत्पन्न करने की योजना है। इसमें से 5.5 मेगावाट सौर ऊर्जा वर्तमान में उत्पन्न की जा रही है। एनसीआरटीसी का दावा है कि इस दिशा में उठाया गया यह एक महत्वपूर्ण कदम है।