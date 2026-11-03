नमो भारत ट्रेनें लगाएंगी 20 और फेरे; दिल्ली-NCR में बढ़ते पलूशन के बीच बड़ी पहल
दिल्ली में पलूशन के 'बेहद खराब' स्तर तक पहुंचने और ग्रैप का दूसरा चरण लागू होने के कारण एनसीआरटीसी दिल्ली-मेरठ नमो भारत गलियारे पर 20 अतिरिक्त ट्रेन फेरे चलाएगा।
दिल्ली में एक्यूआई के 350 पर पहुंचने और ग्रैप के दूसरे चरण के बीच यात्रियों को प्राइवेट वाहनों के बजाय सार्वजनिक परिवहन चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से एनसीआरटीसी ने एक बड़ी पहल की है। एनसीआरटीसी ने कहा है कि दिल्ली-मेरठ नमो भारत गलियारे पर नमो भारत ट्रेनें 20 अतिरिक्त फेरे लगाएंगी। ये सेवाएं सराय काले खां से मोदीपुरम के बीच चलेंगी। इससे यात्रियों को सुलभ परिवहन की सुविधा मिलेगी।
दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक बढ़े फेरे
एनसीआरटीसी ने एक बयान में कहा कि वह बुधवार से दिल्ली-मेरठ नमो भारत गलियारे पर 20 अतिरिक्त ट्रेन फेरे चलाएगा। ये अतिरिक्त सेवाएं दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक पूरे गलियारे पर संचालित की जाएंगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के समीर ऐप के अनुसार, दिल्ली में शाम 4 बजे एक्यूआई 350 अंक दर्ज हुआ जो 'बेहद खराब' श्रेणी में आता है।
ग्रैप का दूसरा चरण लागू
दिल्ली में पलूशन से निपटने के लिए ग्रैप का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है। वहीं कुछ श्रेणियों के वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश पर भी प्रतिबंध एक नवंबर से लागू हो गए हैं। बता दें कि नमो भारत गलियारा सार्वजनिक परिवहन के कई साधनों से जुड़ा हुआ है। इनमें दिल्ली मेट्रो, भारतीय रेल, अंतरराज्यीय बस अड्डे और सराय काले खां, आनंद विहार, न्यू अशोक नगर, गाजियाबाद जैसे प्रमुख केंद्रों की बस सेवाएं शामिल हैं।
दिल्ली मेट्रो ने भी किया है ऐसा ही ऐलान
एक दिन पहले यानी 2 नवंबर को दिल्ली मेट्रो की ओर से भी ऐसी ही पहल सामने आई थी। DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर अंकुश लगाने और सड़कों पर प्राइवेट गाड़ियों का दबाव कम करने के लिए दिल्ली मेट्रो ने अतिरिक्त फेरे लगाने का निर्णय लिया है। बताया गया कि दिल्ली मेट्रो मंगलवार से कार्य दिवसों में 20 अतिरिक्त फेरे लगाएगी।
मेट्रो भी लगाएगी एक्ट्रा चक्कर
इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर कुल अतिरिक्त फेरे की संख्या बढ़कर 40 हो जाएगी। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलने की संभावना है। बता दें कि ग्रैप-2 के प्रावधानों के तहत राजधानी में कई कड़े प्रतिबंधात्मक कदम उठाए गए हैं। होटल, रेस्तरां और ढाबों में कोयले लकड़ी से चलने वाले तंदूर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर बिना उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों वाले डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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