फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक चलेगी नमो भारत ट्रेन, हर 12-14 KM पर बनेगा स्टेशन

फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक चलेगी नमो भारत ट्रेन, हर 12-14 KM पर बनेगा स्टेशन

संक्षेप: केंद्रीय ऊर्जा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को बताया कि नमो भारत ट्रेन गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए जेवर के नोएडा एयरपोर्ट तक चलाई जाएगाी। हालांकि, इससे पहले गुरुग्राम से रेवाड़ी के बावल तक की परियोजना का शुभारंभ होगा।

Sat, 18 Oct 2025 06:51 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद/नोएडा
केंद्रीय ऊर्जा आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को बताया कि नमो भारत ट्रेन गुरुग्राम से फरीदाबाद होते हुए जेवर के नोएडा एयरपोर्ट तक चलाई जाएगाी। हालांकि, इससे पहले गुरुग्राम से रेवाड़ी के बावल तक की परियोजना का शुभारंभ होगा। परियोजना को लेकर दिवाली के बाद बैठक होगी और 2026 में शिलान्यास किया जाएगा। शुक्रवार को सेक्टर-12 हुडा कन्वेंशन सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने यह जवाब दिया। खट्टर ने बताया कि गुरुग्राम से बावल और वाया फरीदाबाद से जेवर एयरपोर्ट तक नमो भारत ट्रेन परियोजना की दिशा में तेजी से काम हो रहा है।

केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा कि दीवाली के बाद इस परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई जाएगी। इस पर विस्तार से चर्चा कर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद दो महीने में प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट में भेजा जाएगा। मंजूरी मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना की लंबाई काफी अधिक होगी और हर 12 से 14 किलोमीटर के बीच एक स्टेशन बनाया जाएगा।

मनोहर लाल ने कहा कि फिलहाल दिल्ली के सराय काले खां से उत्तर प्रदेश के मेरठ तक नमो भारत ट्रेन चल रही है। इसका विस्तार हरियाणा के जिला करनाल तक भी किया जाएगा। सराय काले खां से वाया गुरुग्राम बावल रेवाड़ी तक इसका विस्तार किया जाएगा। आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ) एक तेज गति वाली रेल सेवा है, जो दिल्ली-एनसीआर के प्रमुख शहरों को जोड़ती है। इसका उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, आरामदायक और समयबद्ध यात्रा सुविधा देना है। इसकी ट्रेनें 160 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से चलती हैं। फिलहाल यह सेवा दिल्ली के सराय ख्वाजा से उत्तर प्रदेश के मेट्रो तक लोगों को मिल रही है। अब जल्द इसका और विस्तार होगा।

नियमों में बदलाव किया गया

मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि सरकार ने मेट्रो विस्तार को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब केवल 25 लाख आबादी के आधार पर नहीं, बल्कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार मेट्रो का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि जहां यात्रियों की संख्या अधिक होगी, वहीं, मेट्रो को प्राथमिकता दी जाएगी। छोटी दूरी के लिए मेट्रो और लंबी दूरी के लिए नमो भारत ट्रेन को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद से गुरुग्राम तक मेट्रो की योजना लंबे समय से लंबित है और पलवल तक मेट्रो विस्तार की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यदि डीएमआरसी के अनुसार पर्याप्त यात्रियों का अनुमान मिला, तो इस परियोजना पर भी तेजी से काम किया जाएगा।

सरकारी योजनाओं से जनता को राहत

खट्टर ने बताया कि सीएम विंडो से अब तक 13 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है, जिससे लोगों का जीवन आसान हुआ है। परिवार पहचान पत्र से योग्य लोगों को लाभ मिल रहा है और अयोग्य नाम सूची से हटाए जा रहे हैं। स्वामित्व योजना के तहत गांवों में लाल डोरा खत्म कर लोगों को उनकी जमीन का मालिकाना हक दिया गया है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास ही भाजपा सरकार की सबसे बड़ी ताकत है और सरकार जनहित में किए गए हर वायदे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

एयरपोर्ट के लिए मेट्रो और बुलेट ट्रेन भी प्रस्तावित

एयरपोर्ट के लिए गाजियाबाद से भी नमो भारत और मेट्रो प्रस्तावित है। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार से एयरपोर्ट तक 72.2 किलोमीटर का एलिवेटेड ट्रैक बनेगा। इस रूट पर 22 स्टेशन भी तय हो चुके हैं। मेट्रो और नमो भारत गाजियाबाद से एयरपोर्ट तक एक ही ट्रैक पर चलेंगे। इसकी डीपीआर केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। वहीं, दिल्ली के सराय काले खां से बनारस तक जाने वाली हाईस्पीड (बुलेट ट्रेन) का स्टेशन भी एयरपोर्ट के जीटीसी में बनेगा। इस प्रस्ताव को डीपीआर में शामिल करने की सहमति बन चुकी है। वहीं, एयरो सिटी से आने वाली गोल्डन लाइन से भी एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पर विचार है।

