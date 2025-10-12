Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsnamo bharat train will run delhi to bawal see stations list

Namo Bharat Train : नमो भारत ट्रेन धारूहेड़ा के बजाय बावल तक दौड़ेगी, देखें कहां-कहां होंगे स्टॉप

हरियाणा सरकार ने नमो भारत ट्रेन के पहले चरण में दिल्ली से बावल तक के रूट को मंजूरी दे दी है। पूर्व योजना के मुताबिक, दिल्ली से धारूहेड़ा तक नमो भारत ट्रेन के संचालन की मंजूरी थी। इस बदलाव से हजारों यात्रियों को लाभ पहुंचेगा।  

Praveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्रामSun, 12 Oct 2025 09:02 AM
share Share
Follow Us on
Namo Bharat Train : नमो भारत ट्रेन धारूहेड़ा के बजाय बावल तक दौड़ेगी, देखें कहां-कहां होंगे स्टॉप

हरियाणा सरकार ने नमो भारत ट्रेन के पहले चरण में दिल्ली से बावल तक के रूट को मंजूरी दे दी है। पूर्व योजना के मुताबिक, दिल्ली से धारूहेड़ा तक नमो भारत ट्रेन के संचालन की मंजूरी थी। इस बदलाव से हजारों यात्रियों को लाभ पहुंचेगा। बता दें कि दिल्ली से गुरुग्राम होते हुए राजस्थान के शाहजहांपुर तक नमो भारत ट्रेन के संचालन की योजना है।

हरियाणा रैपिड मेट्रो ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (एचएमआरटीसी) ने इस बदलाव की योजना के सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) को पत्र लिख दिया है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने बताया कि पहले यह योजना धारूहेड़ा तक थी। गत 18 सितंबर को आयोजित बैठक में उन्होंने इस योजना पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने आग्रह किया था कि इस योजना के तहत बावल तक नमो भारत ट्रेन का संचालन किया जाए।

Namo Bharat Train route RRTS

इसको लेकर उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल को भी पत्र लिखा था। उनसे आग्रह किया था कि नमो भारत ट्रेन का संचालन हरियाणा-राजस्थान बॉर्डर तक स्थित बावल क्षेत्र तक किया जाए। इस सिलसिले में उन्होंने मनोहर लाल को पत्र भी लिखा।

राव इंद्रजीत की आपत्ति पर गत 26 सितंबर को एचएमआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. चंद्रशेखर खरे ने एनसीआरटीसी को पत्र लिखकर नमो भारत ट्रेन का संचालन धारूहेड़ा की बजाय बावल तक करने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान कर दी है। पत्र में कहा है कि सरकार ने विचार-विमर्श के बाद निर्णय लिया है।

पत्र के मुताबिक डॉ. खरे ने कहा कि मई माह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिए गए फैसले यथावत रहेंगे। सिर्फ नमो भारत ट्रेन का संचालन धारूहेड़ा की बजाय बावल समझा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बावल से आगे किसी भी विस्तार का खर्चा हरियाणा सरकार वहन नहीं करेगी।

बावल हरियाणा का बड़ा औद्योगिक क्षेत्र

केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि धारूहेड़ा से आगे नमो भारत के लिए यात्रियों की संख्या पर अभी अनिश्चितता है। राव ने आपत्ति जताते हुए कहा था कि धारूहेड़ा से आगे बावल हरियाणा का एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है।

कहां-कहां स्टेशन बनेंगे

दिल्ली के सराय काले खां, आईएनए, मुनिरका, एरो सिटी में नमो भारत ट्रेन के स्टेशन बनेगा। गुरुग्राम में साइबर सिटी, इफको चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर चौक, धारूहेड़ा, रेवाड़ी और बावल में स्टेशन बनेंगे। गुरुग्राम के चार स्टेशन अंडरग्राउंड होंगे।