नए साल पर नमो भारत ने दिया महंगाई का झटका, स्टेशनों पर पार्किंग फीस ढाई गुना तक बढ़ी; देखें नए रेट

संक्षेप:

Namo Bharat Train : नमो भारत ट्रेन के यात्रियों को नए साल पर महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। एनसीआरटीसी ने नमो भारत ट्रेन के स्टेशनों पर कार पार्किंग फीस ढाई गुना तक बढ़ा दी है। 

Jan 03, 2026 06:27 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
नमो भारत ट्रेन के यात्रियों को नए साल पर महंगाई का एक बड़ा झटका लगा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने नमो भारत ट्रेन के स्टेशनों पर कार पार्किंग फीस बढ़ा दी है। कॉरिडोर के सभी स्टेशनों पर चार पहिया वाहन का 12 से 16 घंटे का पार्किंग शुल्क अब 80 रुपये हो गया है, जो इससे पहले 30 रुपये था। हालांकि, साइकिल और दोपहिया वाहनों के पार्किंग शुल्क में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।

नमो भारत ट्रेन का परिचालन दिल्ली के न्यू अशोक नगर से मेरठ दक्षिण स्टेशन तक किया जा रहा है। एनसीआरटीसी ने सभी स्टेशनों पर पार्किंग की सुविधा दी है। गाजियाबाद जिले में साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर उत्तर और मोदीनगर दक्षिण स्टेशन है। सभी सातों स्टेशन पर रोजाना बड़ी संख्या में यात्री वाहनों को पार्किंग में खड़ाकर दिल्ली और नोएडा जाते हैं।

एनसीआरटीसी द्वारा 01 जनवरी से चार पहिया वाहनों का पार्किंग शुल्क 30 रुपये से बढ़ाकर 80 रुपये कर दिया गया है। अक्टूबर वर्ष 2024 से कॉरिडोर के सभी स्टेशनों पर साइकिल, दोपहिया, चार पहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क छह घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे के हिसाब से तय किया गया था। साइकिल के पांच रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये का शुल्क था।

मासिक पास की हुई व्यवस्था

इसी तरह अब दोपहिया और चार पहिया वाहनों का मासिक पार्किंग शुल्क भी तय किया गया है। दोपहिया वाहन के लिए 600 रुपये और चार पहिया वाहनों का मासिक शुल्क 2000 रुपये किया गया है। पिकअप, ड्रॉपिंग के लिए आने वाले वाहनों को 10 मिनट का समय नि:शुल्क ही रहेगा।

पार्किंग फीस बढ़ाने पर क्या बोले यात्री

अक्षय, निवासी, नेहरू नगर, ''नमो भारत ट्रेन में टिकट पहले ही मेट्रो से महंगा है। अब कार पॉर्किंग के शुल्क भी बढ़ा दिया है। इससे जेब पर काफी बोझ बढ़ेगा।''

विवेक अग्रवाल, निवासी, पटेल नगर, ''कार पॉर्किंग शुल्क में इतनी बढोतरी एक साथ ठीक नहीं है। इसे लोगों को दिक्कत होगी। मैं रोज नमो भारत ट्रेन से दिल्ली जाता हूं। अब कार पार्किंग में नहीं खड़ी करूंगा।''

पुनीत वत्स, सीपीआरओ, एनसीआरटीसी, ''पार्किंग के शुल्क का निर्धारण दिल्ली मेट्रो के हिसाब से किया गया है। केवल चार पहिया वाहनों के लिए रेट को संशोधित किया गया है।''

