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दिल्ली-मेरठ रूट पर नमो भारत के बढ़े फेरे; पीक आवर्स में कब कितनी ट्रिप्स?

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजीव शार्मा, नई दिल्ली
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यात्रियों की बढ़ती मांग और भीषण गर्मी को देखते हुए एनसीआरटीसी ने दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेनों के 10 अतिरिक्त फेरे बढ़ाए हैं। पीक आवर्स में कुल 18 अतिरिक्त ट्रिप्स से रोज़ाना सफर करने वालों को जाम और गर्मी से राहत मिलेगी, प्रतीक्षा समय घटेगा और यात्रा सुगम बनेगी।

दिल्ली-मेरठ रूट पर नमो भारत के बढ़े फेरे; पीक आवर्स में कब कितनी ट्रिप्स?

एनसीआरटीसी ने दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए पीक आवर्स में सराय काले खां और मेरठ साउथ के बीच नमो भारत ट्रेन के फेरों में फिर से बढ़ोतरी की है। बताया जाता है कि अब 10 अतिरिक्त ट्रेनें जोड़ी गई हैं। यह बढ़ोतरी पिछले हफ्ते एनसीआरटीसी की ओर से बढ़ाई गईं 8 अतिरिक्त ट्रिप्स के अलावा है। एनसीआरटीसी ने पीक आवर्स में भारी भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया है।

इस तरह दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर कुल 18 ट्रेन ट्रिप्स की बढ़ोत्तरी की गई है। नई समय-सारिणी के अनुसार, 10 अतिरिक्त ट्रिप्स सुबह के पीक आवर्स में होंगी। ट्रेनों के ये फेरे सुबह 7:00 बजे से 11:30 बजे के दौरान बढ़ाए गए हैं। वहीं 8 अन्य ट्रिप्स शाम के पीक आवर्स में 5:00 बजे से 8:30 बजे के बीच बढ़ाई गई हैं।

इस बढ़ी हुई ट्रेन फ्रीक्वेंसी से यात्रियों के लिए अधिक ट्रेनें उपलब्ध होंगी। उनका प्रतीक्षा समय कम होगा, सीट की उपलब्धता बढ़ेगी और यात्रा अनुभव समग्र रूप से बेहतर होगा। इस अतिरिक्त सेवा का लाभ विशेष रूप से रोजाना कार्यालय जाने वालों, विद्यार्थियों और अन्य नियमित यात्रियों को मिलेगा।

दिल्ली-मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर यात्री संख्या में निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है और लगभग एक लाख यात्री प्रतिदिन इस सेवा का लाभ उठा रहे हैं। यात्रियों द्वारा नमो भारत को दी जा रही प्राथमिकता इस तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित और आरामदायक क्षेत्रीय परिवहन के साधन पर उनके बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

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हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक परिवहन के अधिक उपयोग करने की अपील की थी, यह पहल उसके अनुरूप है। दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के कई क्षेत्रों में तापमान लगभग 45 डिग्री के आसपास दर्ज किया जा रहा है और लू की स्थिति बनी हुई है, ऐसी परिस्थितियों में नमो भारत का महत्व और भी बढ़ गया है।

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झुलसा देने वाली गर्मी में बड़ी राहत

ऐसे में जब भीषण गर्मी के कारण दिन में पीक आवर्स के दौरान सड़क यात्रा अधिक चुनौतीपूर्ण होती जा रही है, तब नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को झुलसाती गर्मी से आरामदायक सफर का विकल्प दे रही हैं। एनसीआरटीसी का कहना है कि यात्रियों की सुविधा उसकी प्राथमिकता रही है। उसका प्रयास है कि यात्रा अनुभव को बेहतर किया जा सके। पीक आवर्स के दौरान ट्रेन के फेरों में बढ़ोतरी NCR में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

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