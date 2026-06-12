दिल्ली-ऋषिकेश को जोड़ेगी नमो भारत ट्रेन सेवा, NCRTC ने बनाया रूट प्लान

Namo Bharat Train : दिल्ली से हरिद्वार और ऋषिकेश आने-जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। एनसीईआरटीएस दिल्ली--ऋषिकेश तक नमो भारत ट्रेन चलाने पर विचार कर रहा है। अगर इस रूट पर नमो भारत ट्रेन शुरू हुई तो दिल्ली से उत्तराखंड के लिए सड़क से लेकर रेल तक बेहतर कनेक्टविटी हो जाएगी।

Namo Bharat Train : दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद अब दिल्ली-मेरठ से हरिद्वार-ऋषिकेश तक नमो भारत रेल सेवा का रास्ता भी खुल सकता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीईआरटीएस) ने रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के तहत नमो रेल सेवा के यूपी के मेरठ से उत्तराखंड में हरिद्वार व ऋषिकेश तक विस्तार के लिए सर्वे शुरू करने पर सहमति दे दी। एनसीईआरटीएस के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी।

लंबे समय से प्रयास कर रही उत्तराखंड सरकार रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानि आरआरटीएस अत्याधुनिक तेज रफ्तार वाला रेल नेटवर्क है। दिल्ली से मेरठ तक इसका विस्तार हो चुका है। उत्तराखंड इसे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश तक जोड़ने के लिए पिछले काफी समय से प्रयास कर रहा है।

डेढ़ सौ किलोमीटरका होगा रेल रूट मेरठ से उत्तराखंड तक नमो भारत का प्रस्तावित रूट 150 किमी. का है। इसमें 72 किलोमीटर यूपी में आएगा। 78 किलोमीटर हिस्सा उत्तराखंड में होगा। इस रूट में 14 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में है। एनसीईआरटीएस ने इस रूट का खाका तैयार कर लिया है।

देहरादून के और करीब आएगी दिल्ली आरआरटीएस प्रोजेक्ट मंजूर होने से उत्तराखंड की दिल्ली-एनसीआर और वेस्ट यूपी के साथ रेल कनेक्टविटी और बेहतर हो जाएगी। वर्तमान में दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे के चालू होने से सड़क मार्ग का सफर काफी आसान हो गया है। इसकी वजह से दिल्ली का सफर ढाई घंटे में होने लगा है। नमो भारत रेल सेवा के फेरे अधिक होने से जहां लोगों को सफर के लिए ज्यादा मौके मिलेंगे। वहीं इससे समय की भी काफी बचत होगी।

दिल्ली-मेरठ रूट की लंबाई और स्टेशन दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ नमो भारत ट्रेन रूट दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने वाला एक अहम प्रोजेक्ट है। दिल्ली के सराय काले खां से शुरू होकर मेरठ के मोदीपुरम तक 82.15 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर पर कुल 16 मुख्य स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें सराय काले खां, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर और मेरठ के प्रमुख स्टेशन शामिल हैं। नमो भारत ट्रेन के जरिये यात्री दिल्ली से मेरठ का सफर 160 किमी/घंटा की रफ्तार से महज 55 मिनट में पूरा कर सकते हैं।